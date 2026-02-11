Βελόπουλος: Ο Κ. Μητσοτάκης, πέραν από ανιστόρητος είναι και επικίνδυνος

«Εξοργιστική» και «επικίνδυνη» χαρακτηρίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος την παρουσία του πρωθυπουργού, ο οποίος συναντήθηκε σήμερα με τον Τούρκο πρόεδρο, κατηγορώντας τον ότι «υπέπεσε σε σειρά εγκληματικών τοποθετήσεων».

«Ο κ. Μητσοτάκης, πέραν από ανιστόρητος είναι και επικίνδυνος», σημειώνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Η δήλωση του Κυριάκου Βελόπουλου

Αναλυτικά, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος σημειώνει:

«Εξοργιστική και επικίνδυνη η παρουσία και οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη έπειτα από τη συνάντηση του με τον σφαγέα Ερντογάν, καθώς υπέπεσε σε σειρά εγκληματικών τοποθετήσεων, όπου μεταξύ άλλων:

Παραβίασε ο ίδιος την Συνθήκη της Λωζάνης, ισχυριζόμενος ότι οι μειονότητες μπορεί να γίνουν «γέφυρα φιλίας», αγωνιώντας επιδεικτικά ότι με τη Συνθήκη ή Τουρκία παραιτείται από οποιαδήποτε παρέμβαση στην Θράκη καθώς ξεκαθαρίζεται ότι η μοναδική εθνική μειονότητα είναι η ελληνική μειονότητα στην Τουρκία, ενώ στη Θράκη υπάρχει θρησκευτική και όχι «εθνική» μειονότητα με μοναδική υποχρέωση του ελληνικού κράτους την διδασκαλία του Κορανίου, στην Αραβική.

Ο Κ. Μητσοτάκης ζήτησε να «τιμηθεί η παρακαταθήκη του Κεμάλ Ατατούρκ», μια τοποθέτηση που είναι εγκληματικό να γίνεται από Έλληνα πρωθυπουργό, καθώς ο Κεμάλ Ατατούρκ ευθύνεται για τις γενοκτονίες των Ελλήνων του Πόντου, της Μικράς Ασίας και της Θράκης.

Τέλος ο Μητσοτάκης ζήτησε από τον Ερντογάν να «συνεργαστεί» η Ελλάδα με την Τουρκία στο θέμα των λαθροδιακινητών! Ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει μόνο γέλιο, καθώς όλοι γνωρίζουν πως ο μεγαλύτερος δουλέμπορος και λαθροδιακινητής είναι η Τουρκία, που στέλνει με σχέδιο και συντεταγμένα χιλιάδες λαθρομετανάστες στην χώρα μας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα απέδειξε ότι εκτός από ανιστόρητος είναι και επικίνδυνος».