Μεταγραφική «βόμβα» στον Παναθηναϊκό: Υπέγραψε για 2,5 χρόνια με τον Αμερικάνο σταρ Χέιζ-Ντέιβις – Δείτε την ανακοίνωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Μια μεταγραφική «βόμβα» ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός AKTOR, κλείνοντας συμφωνία με τον Αμερικάνο αστέρα Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, διάρκειας 2,5 ετών, έναντι περίπου 10.000.000 ευρώ.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε επίσημα τη συμφωνία με τον Αμερικανό πάουερ φόργουορντ, μέσω video που ανέβασε στο Instagram.

«Πολύ θα ήθελα να είμαι κάτω στο Σούνιο μαζί με τον Φρι, αλλά βαριέμαι να κατέβω τέτοια ώρα. Ο αθλητής Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις για τα επόμενα 2,5 χρόνια θα αγωνίζεται στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Καλό σας βράδυ», ανέφερε ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ στο story του:

Ο Παναθηναϊκός κυνηγούσε το τελευταίο διάστημα ένα μεγάλο όνομα, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι ο Χέιζ-Ντέιβις δεν είχε καταλήξει σε οριστική απόφαση για το μέλλον του, με την υπόθεσή του να βρίσκεται στο επίκεντρο της μεταγραφικής επικαιρότητας.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, επιβεβαίωσε ότι ο παίκτης έστειλε υπογεγραμμένο το συμβόλαιό του και πλέον απομένουν τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, με τον παίκτη να αναμένεται μέσα στα επόμενα 24ωρα στην Αθήνα, προκειμένου να ενσωματωθεί άμεσα στην ομάδα.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις που θεωρείται από τους κορυφαίους στη θέση του στην Ευρώπη, είναι Αμερικανός φόργουορντ, γεννημένος στις 16 Δεκεμβρίου 1994 στο Οχάιο, που αγωνίζεται κυρίως στις θέσεις «3» και «4». Με ύψος 2,03 μ., αποτελεί ένα σύγχρονο παράδειγμα πολυσύνθετου φόργουορντ, καθώς συνδυάζει μέγεθος, αθλητικότητα και ικανότητα στο περιφερειακό σουτ. Το παιχνίδι του χαρακτηρίζεται από υψηλό μπασκετικό IQ, ένταση στην άμυνα και ικανότητα να προσαρμόζεται σε διαφορετικούς ρόλους μέσα στο παρκέ.

Έγινε γνωστός στο αμερικανικό κοινό μέσα από την παρουσία του στο πανεπιστήμιο του Γουισκόνσιν, όπου είχε ηγετικό ρόλο και ξεχώρισε για την ωριμότητα και τη σταθερότητά του. Παρότι δεν κατάφερε να καθιερωθεί στο NBA, πέρασε από οργανισμούς όπως οι Λος Άντζλες Λέικερς, Τορόντο Ράπτορς και Σακραμέντο Κιγκς, αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

