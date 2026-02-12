Δήμαρχος Ηρακλείου για την πρόκριση του ΟΦΗ στον τελικό του Κυπέλλου: «Μας κάνετε όλους υπερήφανους»

Δήμαρχος Ηρακλείου για την πρόκριση του ΟΦΗ στον τελικό του Κυπέλλου: «Μας κάνετε όλους υπερήφανους»

Με αφορμή την ιστορική πρόκριση του ΟΦΗ στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας με 0-1 κόντρα στον Λεβαδειακό, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός προχώρησε στην παρακάτω δήλωση:

«Ένα μεγάλο «Μπράβο!» στους ποδοσφαιριστές, στο τεχνικό επιτελείο και στη διοίκηση και στον κόσμο του ΟΦΗ για την τεράστια πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πετύχατε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη αντισταθμίζοντας το αριθμητικό μειονέκτημα με το αγωνιστικό πάθος, τιμήσατε τη φανέλα και την ιστορία της ομάδας. Μας κάνετε όλους υπερήφανους. Και τώρα στον τελικό για τη νίκη, με το κύπελλο στο Ηράκλειο, στην Κρήτη».

