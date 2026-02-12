Premier League: «Γκέλαρε» η Νότιγχαμ Φόρεστ, 0-0 με Γουλβς – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Η Νότιγχαμ Φόρεστ συνεχίζει τα αρνητικά αποτελέσματα, καθώς δεν κατάφερε να σκοράρει ούτε κόντρα στην ουραγό Γουλβς, φέρνοντας λευκή ισοπαλία στο Σίτι Γκράουντ για την 26η αγωνιστική της Premier League.

Οι «Reds» μπορεί να είχαν 35 τελικές προσπάθειες, αλλά η μπάλα δεν έμπαινε με… τίποτα στα δίχτυα, με την αναμέτρηση να ολοκληρώνεται ισόπαλη, χωρίς τέρματα. Στους 27 βαθμούς η Νότιγχαμ Φόρεστ, τελευταία και χωρίς ελπίδα η Γουλβς με 9.

Στα υπόλοιπα ματς η βροχή δεν πτόησε τη Μάντσεστερ Σίτι, που επικράτησε 3-0 της Φούλαμ, η Άστον Βίλα δυσκολεύτηκε, αλλά λυτρώθηκε στο τέλος, επικρατώντας 1-0 της Μπράιτον, μεγάλη νίκη με με ανατροπή πέτυχε η Μπέρνλι κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας (2-3), ενώ η Λίβερπουλ με γκολ του Φαν Ντάικ στο 61ο λεπτό του αγώνα πέρασε νικηφόρα με 1-0 από την έδρα της Σάντερλαντ.

Τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής

Τότεναμ – Νιούκαστλ 1-2

Τσέλσι – Λιντς 2-2

Έβερτον – Μπόρνμουθ 1-2

Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1

Νότιγχαμ – Γουλβς 0-0

Άστον Βίλα – Μπράιτον 1-0

Κρίσταλ Πάλας – Μπέρνλι 2-3

Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ 3-0

11/2 22:15 Σάντερλαντ – Λίβερπουλ 0-1

12/2 22:00 Μπρέντφορντ – Άρσεναλ

Η βαθμολογία

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore

03:27 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

