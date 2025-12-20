Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 20/12/2025.
Οι πολιτικές εφημερίδες 20/12/2025
9 ώρες πριν
Χριστούγεννα στα μπλόκα: Επιμένουν στις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες – Ανοίγουν τα διόδια το Σαββατοκύριακο
1 ώρα πριν
Σαρωτικοί οι έλεγχοι στους δρόμους ενόψει εορτών – Μπλόκα της τροχαίας σε κεντρικές αρτηρίες της Αττικής
8 ώρες πριν
Πούτιν: Τα μηνύματα σε Ευρώπη και ΝΑΤΟ από το μαραθώνιο «σόου» του – Η απαίτηση για «σεβασμό» και η ειρήνη «με τους όρους» της Μόσχας
8 ώρες πριν
Ανακαλύφθηκαν αρχαία χρυσά νομίσματα 2.200 ετών που απεικονίζουν τον θεό Απόλλωνα – Η άγνωστη σύνδεση με τον Φίλιππο Β΄ της Μακεδονίας
4 λεπτά πριν
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 20 Δεκεμβρίου
12 λεπτά πριν
Συρία: Μπαράζ αμερικανικών επιδρομών εναντίον του ISIS – «Πλήττουμε δυνατά οχυρά του ΙΚ» λέει ο Ντόναλντ Τραμπ
20 λεπτά πριν
Αναβολή συμφωνίας ΕΕ-Mercosur: Ο χρόνος «δεν είναι απεριόριστος» προειδοποιεί η Παραγουάη
35 λεπτά πριν