Αγγελική Νικολούλη: Τα συλλυπητήρια για την απώλεια της Ειρήνης Μαρινάκη

  • Η Αγγελική Νικολούλη έστειλε τα συλλυπητήριά της στον πρόεδρο του Mega, Βαγγέλη Μαρινάκη, για την απώλεια της μητέρας του, Ειρήνης Μαρινάκη.
  • Τα συλλυπητήρια εκφράστηκαν μέσα από την εκπομπή «Φως στο Τούνελ» το βράδυ της Παρασκευής, με την παρουσιάστρια να χαρακτηρίζει την Ειρήνη Μαρινάκη «μεγάλη κυρία» και «αρχόντισσα του Πειραιά με το σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο».
  • Με συγκίνηση η Αγγελική Νικολούλη ανέφερε ότι θα τη θυμούνται «με αγάπη» και της ευχήθηκε «Καλό ταξίδι».
Τα συλληπητήρια στον πρόεδρο του Mega, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, για την απώλεια της μητέρας του Ειρήνης Μαρινάκη έστειλε η Αγγελική Νικολούλη μέσα από το Φως στο Τούνελ το βράδυ της Παρασκευής.

«Θα ήθελα φίλοι μου τώρα στην αρχή της εκπομπής να μου επιτρέψετε να πω δυο λόγια για μία μεγάλη κυρία, για έναν υπέροχο άνθρωπο που ‘έφυγε’ από κοντά μας. Η αρχόντισσα του Πειραιά με το σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο. Η Ειρήνη Μαρινάκη, η μητέρα του προέδρου μας. Θα τη θυμόμαστε με αγάπη. Καλό ταξίδι», είπε με συγκίνηση η Αγγελική Νικολούλη.

