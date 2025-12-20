Αγγελική Νικολούλη: Τα συλλυπητήρια για την απώλεια της Ειρήνης Μαρινάκη

Τα συλληπητήρια στον πρόεδρο του Mega, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, για την απώλεια της μητέρας του Ειρήνης Μαρινάκη έστειλε η Αγγελική Νικολούλη μέσα από το Φως στο Τούνελ το βράδυ της Παρασκευής.

«Θα ήθελα φίλοι μου τώρα στην αρχή της εκπομπής να μου επιτρέψετε να πω δυο λόγια για μία μεγάλη κυρία, για έναν υπέροχο άνθρωπο που ‘έφυγε’ από κοντά μας. Η αρχόντισσα του Πειραιά με το σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο. Η Ειρήνη Μαρινάκη, η μητέρα του προέδρου μας. Θα τη θυμόμαστε με αγάπη. Καλό ταξίδι», είπε με συγκίνηση η Αγγελική Νικολούλη.