Σακίρα-Πικέ: Το BINTEO με την «απιστία» του Ισπανού μέσα στο σπίτι τους και οι αντιδράσεις

Το “καυτό” θέμα του χωρισμού της Σακίρα με τον Ζεράρ Πικέ συζητήθηκε αρκετά το 2022 και από ό,τι φαίνεται οι φαν της σταρ, εξακολουθούν να ασχολούνται με το πρώην ζευγάρι.

Σύμφωνα με το Page Six, θαυμαστές της διάσημης τραγουδίστριας εντόπισαν βίντεο από διαδικτυακή συνέντευξη του Πικέ στο σπίτι του το 2021, όταν ακόμη ήταν μαζί με τη Σακίρα, στο οποίο φέρεται να εμφανίζεται η νυν σύντροφο του Ισπανού, Κλάρα Κία Μαρτί.

«Η νεαρή σύντροφος του Ζεράρ Πικέ εμφανίζεται σε βίντεο από μαγνητοσκοπημένη συνέντευξή του μέσα από το σπίτι που ζούσε με τη Σακίρα, όταν υποτίθεται ότι ζούσαν ευτυχισμένοι μαζί» αναφέρεται στο ρεπορτάζ του Page Six.

