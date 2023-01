Μεξικό: Μία νεκρή και 57 τραυματίες έπειτα από σύγκρουση δύο συρμών του μετρό

Μια νεαρή γυναίκα σκοτώθηκε και τουλάχιστον 57 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό από τη σύγκρουση δύο συρμών του μετρό στο Μεξικό.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας της πόλης, Ομάρ Γκαρσία, επιβεβαίωσε, μιλώντας στον όμιλο μέσων ενημέρωσης Grupo Milenio ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε. Τέσσερις επιβάτες που είχαν παγιδευτεί σε ένα βαγόνι της γραμμής 3 διασώθηκαν και είναι καλά στην υγεία τους, πρόσθεσε.

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσε η δήμαρχος της Πόλης του Μεξικού, Κλαούντια Σεϊνμπάουμ.

Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί πολλά δυστυχήματα στο δίκτυο του μετρό της πόλης, με τα περισσότερα να αποδίδονται στην ελλιπή συντήρηση. Στο σοβαρότερο, τον Μάιο του 2021, σκοτώθηκαν 26 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 60.

On-rail evacuation of trains ongoing in #MexicoCity #Subway @MetroCDMX Line 3 between #IndiosVerdes & #Hidalgo stations after collision of trains inside tunnel between #Potrero & #LaRaza stations. There's word of injured at collision point, ambulances on site. #Developing pic.twitter.com/A3KctvuduK

— Mexico Times 🇲🇽 (@mexicotimes) January 7, 2023