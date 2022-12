Ζεράρ Πικέ: Καυγάς εν πτήσει με την σύντροφό του εξαιτίας της Σακίρα

O Ζεράρ Πικέ επέλεξε την Πράγα για μία ρομαντική απόδραση με την αγαπημένη του Κλάρα Κία, αν και ο ίδιος φαίνεται ότι παραμένει «κολλημένος» με την Σακίρα.

Ο φωτογραφικός φακός «συνέλαβε» το ζευγάρι έξω από το ξενοδοχείο του, στο κέντρο της πόλης, ενώ μαζί του ήταν και ο αδελφός του πρώην άσου της Μπαρτσελόνα, Μαρκ με τη σύζυγό του.

Ο Πικέ, που χώρισε με την Σακίρα έπειτα από 12 χρόνια σχέσης, με την 23χρονη φοιτήτρια να θεωρείται η πέτρα του σκανδάλου, εθεάθη σε μία τρυφερή στιγμή με την Κλάρα Κία έξω από το ξενοδοχείο.

Gerard Pique is snapped cosying up to new girlfriend Clara Chia in Prague https://t.co/piRF9Sjz86

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 16, 2022