Oasis: Αποχωρεί από την περιοδεία ο κιθαρίστας Paul Arthurs – Διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη

Enikos Newsroom

lifestyle

Oasis: Ο κιθαρίστας Paul Arthurs
Photo: Instagram / Paul Arthurs

Ο Paul «Bonehead» Arthurs, ιδρυτικό μέλος και κιθαρίστας των Oasis, ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα αποχωρήσει προσωρινά από την περιοδεία «Oasis Live ’25 World Tour» η οποία ξεκίνησε στις 4 Ιουλίου από το Κάρντιφ της Ουαλίας, για να συνεχίσει τη θεραπεία του για τον καρκίνο του προστάτη, με τον οποίο διαγνώστηκε νωρίτερα εφέτος.

«Στις αρχές του έτους διαγνώστηκα με καρκίνο του προστάτη. Τα καλά νέα είναι ότι ανταποκρίνομαι πολύ καλά στη θεραπεία, γεγονός που μου επέτρεψε να συμμετάσχω σε αυτή την απίστευτη περιοδεία», έγραψε ο Bonehead στην ανάρτησή του στο Instagram.

«Τώρα όμως, πρέπει να κάνω ένα προγραμματισμένο διάλειμμα για το επόμενο στάδιο της θεραπείας μου, οπότε θα απουσιάσω από τις συναυλίες στη Σεούλ, το Τόκιο, τη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ», εξήγησε.

Ο Bonehead εξέφρασε τη λύπη του που θα χάσει αυτές τις εμφανίσεις, αλλά τόνισε την αισιοδοξία του: «Νιώθω καλά και θα επιστρέψω, έτοιμος για τη συνέχεια της περιοδείας στη Νότια Αμερική. Περάστε φανταστικά όσοι πάτε στις συναυλίες αυτόν τον μήνα και θα σας δω ξανά στη σκηνή με το συγκρότημα τον Νοέμβριο», συμπλήρωσε.

Οι συναυλίες από τις οποίες θα απουσιάσει ο μουσικός ξεκινούν στη Σεούλ στις 21 Οκτωβρίου. Θα ακολουθήσουν εμφανίσεις του συγκροτήματος στο Τόκιο (25-26 Οκτωβρίου), στη Μελβούρνη (31 Οκτωβρίου, 1 και 4 Νοεμβρίου) και στο Σίδνεϊ (7-8 Νοεμβρίου). Σύμφωνα με το Deadline, η επόμενη στάση των Oasis μετά το διάλειμμα του κιθαρίστα θα είναι στο Μπουένος ‘Αιρες της Αργεντινής, στις 15 και 16 Νοεμβρίου, όπου αναμένεται και η επιστροφή του.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Paul Arthurs (@boneheadspage)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο κακός ύπνος «γερνά» τον εγκέφαλο και αυξάνει τον κίνδυνο άνοιας

Πονόλαιμος: Πότε μπορεί να είναι σύμπτωμα που σχετίζεται με σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα;

Ποιους ΑΦΜ αναμένεται να ξεπαγώσει η ΑΑΔΕ

Τι σημαίνει για τις τελικές συντάξεις η κατάργηση των προσαυξήσεων από ασφαλιστικές εισφορές σε υπερωρίες – 5 ερωτήσεις κα...

Τεράστιο leak δεδομένων στο Discord – Διέρρευσαν προσωπικά στοιχεία και φωτογραφίες ταυτοτήτων χρηστών

Αναφορά-σοκ αποκαλύπτει ότι η AI θα άφηνε ανθρώπους να πεθάνουν για να αποφύγει την απενεργοποίησή της
περισσότερα
07:48 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Ισαβέλλα Βλασιάδου: «Ο Βλάσσης Μπονάτσος είχε όλα τα συστατικά για να είναι ο τέλειος παρουσιαστής»

Το πρωινό του Σαββάτου, η Ισαβέλλα Βλασιάδου μίλησε στην εκπομπή της ΕΡΤ «Καλημέρα είπαμε;» κα...
02:30 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Αθηνά Οικονομάκου: Ξεφαντώνει στο πλευρό του Μπρούνο Τσερέλα – «Είσαι ο πιο ωραίος τύπος που ξέρω»

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα απολαμβάνουν όμορφες στιγμές μαζί και δεν το κρύβουν...
00:30 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Γιώργος Λάγιος: «Στα 14 είχα την πρώτη ολοκληρωμένη επαφή με μια φίλη της μαμάς μου»

Με αφορμή την επιστροφή στο θεατρικό σανίδι, για δεύτερη σεζόν, ο Γιώργος Λάγιος παραχώρησε συ...
00:00 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: «Το πιο δύσκολο είναι να κλείσει η πόρτα και να μείνεις με την πάρτη σου»

Τη σημασία που έχει να μπορεί κανείς να συνομιλεί με τον εαυτό του, μόνος, θέλησε να τονίσει ο...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης