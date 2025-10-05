Το κάλεσμα Φλωρίδη σε γνωστή ταβέρνα του Παγκρατίου

Enikos Newsroom

πολιτική

Γιώργος Φλωρίδης

Σε γνωστή ταβέρνα του Παγκρατίου συγκεντρώθηκαν πριν από μερικές μέρες τα «γαλάζια» μέλη της Μόνιμης Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης και Δικαιοσύνης της Βουλής.

Το κάλεσμα έγινε από τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, ο οποίος είχε στο πλευρό του τον υφυπουργό Δικαιοσύνης, Γιάννη Μπούγα. Όσον αφορά το μενού, περιελάμβανε κεφτεδάκια, πιάτο για το οποίο φημίζεται το συγκεκριμένο μαγαζί.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικές μέρες ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε κάνει ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή είχε καλέσει στα «Μεζεκλίκια» της Λαχαναγοράς τους βουλευτές που μετέχουν στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής.

 

 

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο κακός ύπνος «γερνά» τον εγκέφαλο και αυξάνει τον κίνδυνο άνοιας

Πονόλαιμος: Πότε μπορεί να είναι σύμπτωμα που σχετίζεται με σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα;

Ποιους ΑΦΜ αναμένεται να ξεπαγώσει η ΑΑΔΕ

Τι σημαίνει για τις τελικές συντάξεις η κατάργηση των προσαυξήσεων από ασφαλιστικές εισφορές σε υπερωρίες – 5 ερωτήσεις κα...

Τεράστιο leak δεδομένων στο Discord – Διέρρευσαν προσωπικά στοιχεία και φωτογραφίες ταυτοτήτων χρηστών

Αναφορά-σοκ αποκαλύπτει ότι η AI θα άφηνε ανθρώπους να πεθάνουν για να αποφύγει την απενεργοποίησή της
περισσότερα
22:37 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Σοφία Μητσοτάκη: «Κάπου έλεος με τα fake news» – Τι απαντά στον Καραχάλιο για τα ποπ κόρν και την coca cola στη Βοστώνη

Απάντηση έδωσε η 28χρονη κόρη του πρωθυπουργού, η Σοφία Μητσοτάκη στους ισχυρισμούς που διατύπ...
22:30 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Κωνσταντοπούλου: Σταματήστε να βυθίζετε την κοινωνία στο «σκοτάδι» των εκταφών

«Η κυβέρνηση μέσα από ένα γελοίο πρόσωπο, έναν τιποτένιο της κοινωνίας, ένα πολιτικό σκουλήκι,...
22:13 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Νέα ανάρτηση Γεωργιάδη για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είναι αρπακτικό της εξουσίας και του ανθρώπινου πόνου

Δεν έχει τέλος η κόντρα που ξεσπάσει ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και την Ζωή Κωνσταντοπούλου,...
20:09 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Αβραμόπουλος: Στηρίζω το αίτημα του Πάνου Ρούτσι – Δεν είναι πολιτικό ή νομικό ζήτημα, αλλά ανθρώπινο και ηθικό

Τη στήριξή του στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του γιου του και τη διενέργεια τοξικ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης