Το κάλεσμα Φλωρίδη σε γνωστή ταβέρνα του Παγκρατίου

Σε γνωστή ταβέρνα του Παγκρατίου συγκεντρώθηκαν πριν από μερικές μέρες τα «γαλάζια» μέλη της Μόνιμης Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης και Δικαιοσύνης της Βουλής.

Το κάλεσμα έγινε από τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, ο οποίος είχε στο πλευρό του τον υφυπουργό Δικαιοσύνης, Γιάννη Μπούγα. Όσον αφορά το μενού, περιελάμβανε κεφτεδάκια, πιάτο για το οποίο φημίζεται το συγκεκριμένο μαγαζί.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικές μέρες ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε κάνει ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή είχε καλέσει στα «Μεζεκλίκια» της Λαχαναγοράς τους βουλευτές που μετέχουν στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής.