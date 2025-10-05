Νεκρός 34χρονος στα Χανιά – Τον βρήκε η σύντροφός του

Έντονη ήταν η κινητοποίηση των αρχών το Σάββατο στην Κρήτη, εξαιτίας δύο αιφνίδιων θανάτων μέσα σε λίγες ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, το απόγευμα ένας 34χρονος από τη Συρία, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του στα Χανιά. Το άψυχο σώμα του βρήκε η σύντροφός του, η οποία σε κατάσταση σοκ ειδοποίησε τις αρχές.

Άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να επιχειρούν μάταια να επαναφέρουν στη ζωή τον άτυχο άνδρα. Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία που κατά την πρώτη αυτοψία διαπίστωσε πως ο θάνατός του δεν οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

Παράλληλα, διατάχθηκε η διενέργεια νεκροτομής προκειμένου να αποσαφηνιστεί η αιτία του θανάτου του.

Λίγες ώρες αργότερα, το βράδυ, σε ξενοδοχείο της Σταλίδας ένας 60χρονος Γερμανός τουρίστας βρέθηκε νεκρός από την γυναίκα του.  Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό του.

 

