Γλυφάδα: Θύμα κλοπής ο αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Θεοδωρόπουλος την ώρα που δειπνούσε με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη – «Το αντιλήφθηκαν όταν πήγαν να πληρώσουν»

Μαρία Πασαλίδου

κοινωνία

Σοβαρό περιστατικό κλοπής σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε γνωστό εστιατόριο στη Γλυφάδα, όταν ο αντιπεριφερειάρχης Νότιου Τομέα Αθηνών, Χρήστος Θεοδωρόπουλος, έπεσε θύμα δύο δραστών την ώρα που δειπνούσε με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Ο υπεύθυνος του καταστήματος, μιλώντας στο Star επεσήμανε ότι οι δράστες καθόντουσαν στο διπλανό τραπέζι, ενώ δήλωσε: «Το αντιλήφθηκαν όταν πήγαν στο τέλος να πληρώσουν».

Κάμερες ασφαλείας του εστιατορίου κατέγραψαν τα 2 άτομα τα οποία με απόλυτη ψυχραιμία έκλεψαν από το σακάκι του αντιπεριφερειάρχη το πορτοφόλι του, το οποίο περιείχε μεγάλο χρηματικό ποσό άνω των 1.000 ευρώ.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και αμέσως πήραν το υλικό από τις κάμερες του καταστήματος, αλλά και από γειτονικά καταστήματα, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τους δράστες.

Την υπόθεση ερευνά η Ασφάλεια Γλυφάδας.

Δείτε αποκλειστικά ντοκουμέντα από την περιοχή, την ώρα του συμβάντος:

 

