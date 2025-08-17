Νένα Χρονοπούλου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είμαι σίγουρη ότι θα ήθελε να γυρίσει τον χρόνο πίσω και να μην έχει προδοθεί»

Enikos Newsroom

lifestyle

Γιώργος Μαζωνάκης
Φωτογραφία: Instagram/georgemazonakis

«Είμαι σίγουρη πως ειδικά τη συγκεκριμένη περίοδο ο υπέροχος Γιώργος Μαζωνάκης θα ήθελε να “γυρίσει στα παλιά” να γυρίσει το χρόνο πίσω και να μην έχει προδοθεί…» γράφει σε ανάρτησή της η Νένα Χρονοπούλου.

«Ναι οι καλλιτέχνες είναι ιδιαίτεροι άνθρωποι, μπορεί να να κάνουν υπερβολές πολλές φορές για να γίνουν “ένα” με το κοινό τους ειδικά όταν οι εποχές έχουν αλλάξει, και ναι η προσωπική ζωή των καλλιτεχνών μπαίνει χιλιάδες φορές στο μικροσκόπιο περισσότερο από περιέργεια και λιγότερο από ενδιαφέρον, ξεχνώντας πως κανένας καλλιτέχνης δεν έχει εισβάλει σε κανενός το σπίτι με σκοπό το φτηνό κουτσομπολιό» τονίζει.

«Όμως εδώ κάτι άλλο συμβαίνει, γιατί ο Γιώργος είναι καλλιτεχνάρα, είναι άνθρωπος που ξέρει να απευθύνεται σε ΟΛΕΣ τις ηλικίες που έχει το κοινό του που τον ακολουθεί πιστά χρόνια τώρα, έχει απίστευτο χιούμορ, είναι καλός φίλος, είναι καλός συνάδελφος, είναι έντιμος, είναι ειλικρινής, δοτικός και ψυχάρα! ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΕΛΟΣ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ και σε καμία περίπτωση δεν είναι εκμεταλλευτής ψυχών , είναι δουλευταράς και ότι έχει καταφέρει είναι δικό του, γιατί είναι “αυτόφωτος”, δεν το δανείστηκε από κανέναν για να του το επιστρέψει, ΤΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ολοκληρωτικά» περιγράφει.

«Και ναι, είναι εύκολο να σου κάνει η οικογένεια σου εισαγγελική παραγγελία και να σε οδηγήσουν σε δομή ψυχικής υγείας, το δύσκολο είναι να κρατηθείς μετά από κάποιες ημέρες όταν είσαι υγιής ψυχικά και τότε… Αρχίζουν τα δύσκολα. Τότε όμως ο Γιώργος δε θα είναι μόνος του, θα είμαστε όλοι μαζί του, γιατί απλά είναι αυτός που είναι… Ας ευχηθούμε να ηρεμήσει ένας καλός άνθρωπος και ένας τεράστιος καλλιτέχνης» καταλήγει στην ανάρτησή της η Νένα Χρονοπούλου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
04:35 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Για ποιον λόγο όταν δε περνάς καλά με κάποιον να νομίζεις ότι ένα παιδί θα σώσει την κατάσταση;»

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη μέσα από νέο βίντεο που ανέβασε στο κανάλι της στο YouTube μίλησε για τη...
04:05 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Κλέλια Ανδριολάτου-Βάσια Κωσταρά: Ποζάρουν με μπικίνι στην Λευκάδα και ανεβάζουν την θερμοκρασία – «Είστε η Μπριζίτ Μπαρντό και η Κλόντια Σίφερ»

Στη Λευκάδα περνούν αυτές τις ημέρες η Κλέλια Ανδριολάτου και η Βάσια Κωσταρά, που εκτός από π...
03:20 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Μαρία Σολωμού: «Μου στέλνουν μηνύματα να κόψω τις κόκες» – Η σχέση της με τον Μάριο Αθανασίου και τον γιο της

Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού στο Youtube βρέθηκε η Μαρία Σολωμού ...
01:45 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Αντιγόνη Κουλουκάκου: Η εξομολόγηση… καρδιάς της ηθοποιού για τον γιο της – «Όσα δεν έμαθα μία ζωή, μου τα έχει μάθει εκείνος χωρίς να πει μια λέξη»

Η Αντιγόνη Κουλουκάκου μοιράστηκε το απόγευμα του Σαββάτου, μέσα από τα social media, τα έντον...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»