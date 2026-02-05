Κώστας Μπακογιάννης: Η Σία ευτυχώς πήρε εξιτήριο σήμερα – Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και εμβολιαστείτε

  • Η Σία Κοσιώνη πήρε επιτέλους εξιτήριο σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο Κώστας Μπακογιάννης σε ανάρτησή του, περιγράφοντας τις δύσκολες πρώτες ημέρες στη ΜΕΘ.
  • Ο κ. Μπακογιάννης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του, οικογενειακά, σε όσους τους στήριξαν με ευχές και προσευχές, καθώς και στους γιατρούς και νοσηλευτές «για την επιστήμη αλλά και την ανθρωπιά τους».
  • Κλείνοντας, ο Κώστας Μπακογιάννης απηύθυνε έκκληση: «συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και εμβολιαστείτε. Μην ακούτε κανέναν άλλον», τονίζοντας τη σημασία του εμβολιασμού για την γρίπη και τον πνευμονιόκοκκο.
«Η Σία ευτυχώς πήρε, επιτέλους, σήμερα εξιτήριο. Η φωτογραφία είναι από τη ΜΕΘ τις πρώτες, πολύ δύσκολες, ημέρες όταν της μετέφερα όλη την αγάπη που λάμβανε από τον έξω κόσμο και εκείνη με κάθε λέξη δυνάμωνε λίγο παραπάνω. Χαμογελούσε, κιόλας, φωτίζοντας το νοσοκομείο» αναφέρει στην ανάρτησή του ο Κώστας Μπακογιάννης μετά την περιπέτεια υγείας της Σίας Κοσιώνη.

«Όλες αυτές τις ημέρες κατακλυστήκαμε από ευχές και προσευχές. Μέσα στην ατυχία μας είμαστε, λοιπόν, πολύ τυχεροί και σας ευγνωμονούμε, οικογενειακά, όλες και όλους. Όχι μόνο τους φίλους και γνωστούς μας, αλλά και όλους εσάς που ενδεχομένως δεν γνωρίζουμε προσωπικά και σταθήκατε τόσο συγκινητικά δίπλα μας. Οφείλουμε επίσης θερμές ευχαριστίες στους γιατρούς και τους νοσηλευτές για την επιστήμη αλλά και την ανθρωπιά τους» σημειώνει.

«Κάτι τελευταίο: συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και εμβολιαστείτε. Μην ακούτε κανέναν άλλον. Όχι μόνο με το πιο σύνηθες αντιγριπικό εμβόλιο, αλλά και με αυτό για τον πνευμονιόκοκκο και ό,τι άλλο προβλέπεται. Όχι, δεν είμαστε άτρωτοι, δεν είμαστε από ατσάλι. Να είστε όλες και όλοι καλά. Υγεία και αγάπη σε εσάς και τις οικογένειες σας» καταλήγει ο κ. Μπακογιάννης.

