Κατερίνα Καινούργιου: Οι πρώτες δηλώσεις για την εγκυμοσύνη – «Νιώθω ευλογημένη, είναι κάτι που ήθελα εδώ και πολλά χρόνια»

Enikos Newsroom

lifestyle

Κατερίνα Καινούργιου

Η Κατερίνα Καινούργιου ανακοίνωσε την Κυριακή (9/11) την εγκυμοσύνη της και σήμερα στην εκπομπή της Super Κατερίνα, έκανε τις πρώτες δηλώσεις. Με ένα κολλητό φόρεμα και ροζ μπαλόνια στο στούντιο, η είσοδός της έγινε με το τραγούδι Mamma mia.

«Θα μιλήσω με ειλικρίνεια στους τηλεθεατές. Σκεφτόμουν αν πρέπει και πότε να το πω. Το είχατε καταλάβει από νωρίς. Η αλήθεια είναι ότι καλό εμείς οι γυναίκες να το μοιραζόμαστε με τους δικούς μας ανθρώπους. Υπάρχουν οι απαραίτητες εξετάσεις που πρέπει να γίνουν. Από χθες έχω εισπράξει τόση θετική ενέργεια, που είμαι σίγουρη ότι θα πάνε όλα καλά. Αλλά φοβάσαι» περιέγραψε.

«Μέχρι την τελευταία στιγμή κάθε μανούλα έχει το άγχος και την αγωνία να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ για την διακριτικότητά σας» πρόσθεσε.

«Νιώθω ευλογημένη, είναι κάτι που ήθελα εδώ και πολλά χρόνια. Ήταν όνειρό μου να γίνω μανούλα. Έκανα προσπάθειες με τη βοήθεια των γιατρών με ορμόνες κτλ. Όταν είπα το καλοκαίρι ότι σταματάω για ένα διάστημα, να μην το σκέφτομαι, ήρθε ομαλά και από μόνο του. Δεν θέλω να απογοητεύεστε» σχολίασε.

 

Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θέλετε να ξαναπάτε τουαλέτα αμέσως μετά από την κένωση; Πότε μπορεί να είναι σύμπτωμα πάθησης

Το ρόφημα που μπορεί να βλάψει το συκώτι και πρέπει να το αποφεύγουμε, σύμφωνα με ειδικούς

ΗΠΑ: Συμφωνία στη Γερουσία για το τέλος του shutdown – Όσα προβλέπει και τα επόμενα βήματα για άρση του αδιεξόδου

Επίδομα θέρμανσης: Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις- 8+1 SOS που πρέπει να γνωρίζετε

iOS 26.2: Καθυστερεί η κρίσιμη ενημέρωση της Apple για το iPhone;

Το σκοτεινό μυστικό πίσω από τον ουρανοξύστη 29 ορόφων της Νέας Υόρκης που δεν έχει παράθυρα
περισσότερα
09:19 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η αποκάλυψη για την εγκυμοσύνη της Κατερίνας Καινούργιου – «Η κάθε μανούλα το επικοινωνεί όπως και όποτε θέλει»

Η Κατερίνα Καινούργιου ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής (9/11) με μια τρυφερή ανάρτηση στα soc...
03:25 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Δούκισσα Νομικού: Στόλισε χριστουγεννιάτικο δέντρο – «Το ίδιο που στόλιζα κάποτε με τους γονείς μου»

Μπορεί να διανύουμε μόλις τις πρώτες μέρες του Νοεμβρίου, όμως αρκετοί έχουν ήδη μπει στο εορτ...
20:39 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Έγκυος η Κατερίνα Καινούργιου – Η τρυφερή ανάρτηση στο Instagram για το «μικρό θαύμα»

Με ανάρτηση στο Instagram η Κατερίνα Καινούργιου ανακοίνωση την εγκυμοσύνη της. Η παρουσιάστρι...
19:25 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Τι αποκάλυψε για την βάπτιση του γιου της – «Για το όνομα έχουμε κατασταλάξει»

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μίλησε για την μητρότητα και αποκάλυψε ότι η βάπτιση του γιου της θα γίνει...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα