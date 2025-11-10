Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του σε γερανοφόρο όχημα και τραυμάτισε ένα άτομο

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Περιπολικό αστυνομίας

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν το βράδυ της Κυριακής (09/11) έναν 41χρονο, ελληνικής καταγωγής, που οδηγούσε μεθυσμένος στην περιοχή του Κορδελιού.

Συγκεκριμένα, περίπου στις 23:30, o 41χρονος προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του σε γερανοφόρο όχημα που εκείνη την στιγμή «σήκωνε» ένα αυτοκίνητο στην οδό Μοναστηρίου. Το αυτοκίνητο στη συνέχεια χτύπησε τον οδηγό του γερανού, ο οποίος τραυματίστηκε.

Στον άνδρα έχει έλεγχος από αστυνομικούς της Τροχαίας για αλκοτέστ και διαπιστώθηκε ότι ήταν υπό την επήρεια μέθης.

10:11 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

