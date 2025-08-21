Γιώργος Μαζωνάκης: Ανέβασε βίντεο μέσα από το Δρομοκαΐτειο – «Δοκιμασίες τα δώρα του Θεού»

Bίντεο μέσα από το δωμάτιο όπου νοσηλεύτηκε στο Δρομοκαΐτειο δημοσίευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος σήμερα, Πέμπτη (21/8) , πήρε και τυπικά εξιτήριο από το ψυχιατρικό νοσοκομείο.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας τον χώρο όπου έμεινε τις προηγούμενες ημέρες: Το κρεβάτι του, τη θέα από το δωμάτιο του, καθώς και μερικά από τα ρούχα του. Σε έναν τοίχο αναγραφόταν η φράση «ήμουν εδώ μαζί με το κακό, αλλά το καλό επικρατεί».

Ο ίδιος έγραψε στο βίντεο που ανέβασε στα social media: «15 Αυγούστου… Δοκιμασίες, τα δώρα του Θεού. Αμήν και να μην. Εξιτήριο σήμερα. Μα ζω Ακόμα. Συνεχίζεται…».

Υπενθυμίζεται ότι ο τραγουδιστής είχε εισαχθεί στην ψυχιατρική κλινική την περασμένη Πέμπτη (14/8), ύστερα από εισαγγελική εντολή και με αίτημα του πατέρα και της αδερφής του, χωρίς τη δική του συναίνεση.

