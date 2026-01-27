Ελεονώρα Μελέτη: «Ένιωθα συναισθήματα που πίστευα ότι είναι ντροπή να τα νιώθει μια μητέρα» – «Δεν μπορούμε να είμαστε παντού τέλειες» – Βίντεο

  • Σε μια ειλικρινή εξομολόγηση η Ελεονώρα Μελέτη μίλησε για το αίσθημα της ενοχής που έφερε ως γυναίκα και μητέρα, δηλώνοντας: «Ένιωθα συναισθήματα που πίστευα ότι είναι ντροπή να τα νιώθει μια γυναίκα που έχει φέρει στον κόσμο ένα παιδί».
  • Η Ευρωβουλευτής της ΝΔ αποκάλυψε πως η συγγραφή υπήρξε καθοριστικό εργαλείο κατανόησης του εαυτού της, καθώς ξεκίνησε να γράφει σε ημερολογιακή μορφή πριν παντρευτεί και κάνει οικογένεια.
  • Η Ελεονώρα Μελέτη στάθηκε στην ασφυκτική πίεση που δέχονται οι γυναίκες να ανταποκρίνονται τέλεια σε όλους τους ρόλους τους, τονίζοντας: «Δεν μπορούμε να είμαστε παντού τέλειες» και πως «η ρωγμή είναι αυτή που επιβεβαιώνει την ομορφιά».
Ελεονώρα Μελέτη

Σε μια ειλικρινή και βαθιά ανθρώπινη εξομολόγηση της η Ελεονώρα Μελέτη μίλησε για το αίσθημα της ενοχής που έφερε ως γυναίκα και μητέρα, τις εσωτερικές συγκρούσεις και την πίεση της τελειότητας, τονίζοντας τη σημασία της έκφρασης των συναισθημάτων και περιγράφοντας το δικό της εσωτερικό δρόμο αυτογνωσίας.

«Ένιωθα συναισθήματα που πίστευα ότι είναι ντροπή να τα νιώθει μια γυναίκα που έχει φέρει στον κόσμο ένα παιδί», δήλωσε στη συνέντευξη της στην Έλενα Παπαβασιλείου στην εκπομπή EQ.

Όπως τόνισε, όσα βιώνουμε εσωτερικά συχνά συνοδεύονται από ενοχές, οι οποίες διογκώνονται όταν μένουν ανείπωτες. «Γενικά οτιδήποτε συμβαίνει μέσα μας φέρει ένα φορτίο ενοχής. Και όταν δεν το μοιράζεσαι, αυτό μπορεί να γιγαντωθεί κιόλας, γιατί όσο τρέφεις αυτές τις σκέψεις και δεν τις εκτονώνεις, δεν τις μοιράζεσαι, δυναμώνουν αυτές», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πόσο απελευθερωτική μπορεί να είναι η εξωτερίκευση.

Η Ευρωβουλευτής της ΝΔ μίλησε και για τη δική της προσωπική διαδρομή αυτογνωσίας, αποκαλύπτοντας πως η συγγραφή υπήρξε καθοριστικό εργαλείο κατανόησης του εαυτού της. «Όταν έγραψα το πρώτο μου βιβλίο, το έγραψα πρώτα στον εαυτό μου, σε ημερολογιακή μορφή. Το είχα ξεκινήσει πριν παντρευτώ και κάνω οικογένεια, όταν ερχόμουν αντιμέτωπη με στερεότυπα που μου δημιουργούσαν συγκρούσεις, ενοχές και αναζητήσεις», εξήγησε.

Η Ελεονώρα Μελέτη στάθηκε ιδιαίτερα στο κοινωνικό πλαίσιο που γεννά και ενισχύει τις ενοχές, σημειώνοντας πως δεν προκύπτουν τόσο από τις ίδιες τις σκέψεις όσο από το κυρίαρχο αφήγημα γύρω μας. «Έχω γευτεί βαθιά τη σύγκρουση που προκαλούν αυτές οι σκέψεις της ενοχής. Και εκεί ανακάλυψα ότι τελικά δεν ήμουν μόνη. Αυτές οι συγκρούσεις δημιουργούνται πάρα πολύ από το αφήγημα που επικρατεί για τα πάντα γύρω μας. Είναι αυτό που σε κάνει να νιώθεις ενοχές ότι δεν το ακολουθείς», είπε.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην ασφυκτική πίεση που δέχονται οι γυναίκες να ανταποκρίνονται τέλεια σε όλους τους ρόλους τους. «Δεν μπορούμε να είμαστε παντού τέλειες, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα σούπερ. Αλλά κι αυτό είναι μαγικό», σχολίασε, τονίζοντας πως η αποδοχή της ατέλειας είναι μια βαθιά απελευθερωτική επιλογή.

Τέλος, η Ελεονώρα Μελέτη μίλησε για τη φιλοσοφία ζωής που η ίδια έχει υιοθετήσει, βάζοντας την ατέλεια στο επίκεντρο. «Το τέλειο δεν με αφορά. Δεν το αναζητώ ούτε στους άλλους ούτε στον εαυτό μου. Ακόμα και η φύση στην ατέλεια εστιάζει την ομορφιά της». Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, «η ρωγμή είναι αυτή που επιβεβαιώνει την ομορφιά».

Δείτε το βίντεο από τη συνέντευξη της:

 

18:34 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

