Το… λάγνο βλέμμα του Βενσάν Κασέλ στα πόδια της Κάρλα Μπρούνι που έγινε viral – Δείτε το βίντεο

Viral έγινε το… «επίμονο» βλέμμα του Βενσάν Κασέλ στους μηρούς της Κάρλα Μπρούνι, κατά τη διάρκεια επίδειξης του γαλλικού οίκου μόδας Schiaparelli. Η στιγμή αποτυπώθηκε σε βίντεο και κάνει ήδη τον γύρο των social media.

Στην επίδειξη μόδας του εμβληματικού γαλλικού οίκου Schiaparelli έδωσαν το «παρών», μεταξύ άλλων, η Κάρλα Μπρούνι, σύζυγος του πρώην προέδρου της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, και ο διάσημος Γάλλος ηθοποιός Βενσάν Κασέλ με τη σύζυγό του.

Το στιγμιότυπο με τον 59χρονο ηθοποιό να ρίχνει ένα επίμονο βλέμμα στους μηρούς της Κάρλα Μπρούνι και μάλιστα ενώ η εντυπωσιακή σύζυγός του καθόταν δίπλα του, ήταν αρκετό για να «κλέψει» την παράσταση και να γίνει viral στη Γαλλία, «ανάβοντας φωτιά» στα social media.

Δείτε το βιντεο: