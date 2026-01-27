Το… λάγνο βλέμμα του Βενσάν Κασέλ στα πόδια της Κάρλα Μπρούνι που έγινε viral – Δείτε το βίντεο

  • Viral έγινε το «επίμονο» βλέμμα του Βενσάν Κασέλ στους μηρούς της Κάρλα Μπρούνι, κατά τη διάρκεια επίδειξης του γαλλικού οίκου μόδας Schiaparelli.
  • Στην επίδειξη μόδας του εμβληματικού γαλλικού οίκου Schiaparelli έδωσαν το «παρών» η Κάρλα Μπρούνι, σύζυγος του πρώην προέδρου της Γαλλίας, και ο διάσημος Γάλλος ηθοποιός Βενσάν Κασέλ με τη σύζυγό του.
  • Το στιγμιότυπο με τον 59χρονο ηθοποιό να ρίχνει ένα επίμονο βλέμμα στους μηρούς της Κάρλα Μπρούνι, ενώ η εντυπωσιακή σύζυγός του καθόταν δίπλα του, ήταν αρκετό για να «κλέψει» την παράσταση και να γίνει viral στη Γαλλία, «ανάβοντας φωτιά» στα social media.
Viral έγινε το… «επίμονο» βλέμμα του Βενσάν Κασέλ στους μηρούς της Κάρλα Μπρούνι, κατά τη διάρκεια  επίδειξης του γαλλικού οίκου μόδας Schiaparelli. Η στιγμή αποτυπώθηκε σε βίντεο και κάνει ήδη τον γύρο των social media.

Στην επίδειξη μόδας του εμβληματικού γαλλικού οίκου Schiaparelli έδωσαν το «παρών», μεταξύ άλλων, η Κάρλα Μπρούνι, σύζυγος του πρώην προέδρου της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, και ο διάσημος Γάλλος ηθοποιός Βενσάν Κασέλ με τη σύζυγό του.

Το στιγμιότυπο με τον 59χρονο ηθοποιό να ρίχνει ένα επίμονο βλέμμα στους μηρούς της Κάρλα Μπρούνι και μάλιστα ενώ η εντυπωσιακή σύζυγός του καθόταν δίπλα του, ήταν αρκετό για να «κλέψει» την παράσταση και να γίνει viral στη Γαλλία, «ανάβοντας φωτιά» στα social media.

Δείτε το βιντεο:

