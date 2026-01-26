Δραπετσώνα: 55χρονος είχε μετατρέψει γνωστό σουβλατζίδικο σε κέντρο διακίνησης ναρκωτικών

Σύνοψη από το

  • Τρία άτομα συνέλαβε η αστυνομία τα οποία κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, με έναν 55χρονο ιδιοκτήτη γνωστού σουβλατζίδικου στη Δραπετσώνα να βρίσκεται μεταξύ των συλληφθέντων.
  • Ο 55χρονος φέρεται να προμηθευόταν τα ναρκωτικά από 76χρονο Παλαιστίνιο και να τα διέθετε εντός του ψητοπωλείου του, ενώ συνελήφθη και ένας 60χρονος που αγόρασε ουσίες.
  • Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες ηρωίνης (280 γραμμάρια) και κοκαΐνης (18 γραμμάρια), καθώς και το χρηματικό ποσό των 12.480 ευρώ και πλήθος πλαστών εγγράφων.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Σε τρεις συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο κέντρο της Αθήνας και τον Πειραιά προχώρησαν οι αρχές την Πέμπτη (22/01).

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 55χρονο ιδιοκτήτη γνωστού σουβλατζίδικου στη Δραπετσώνα, ο οποίος έπαιρνε τα ναρκωτικά από 76χρονο Παλαιστίνιο και προμήθευε άτομα εντός του ψητοπωλείου. Συνελήφθη επίσης ένας 60χρονος, ο οποίος αγόρασε ναρκωτικές ουσίες.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου 2026, -3- άτομα, ηλικίας 76, 55 και 60 ετών, τα οποία κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας και του Πειραιά.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων, καθώς και δημιουργία προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση 76χρονου αλλοδαπού και 55χρονου ημεδαπού στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε για τον τερματισμό της δράσης τους, αρχικά, συνελήφθη ο 60χρονος στον Πειραιά, καθώς κατελήφθη να κατέχει αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, με ηρωίνη, μικτού βάρους -2,1- γραμμαρίων. Την εν λόγω ποσότητα είχε προμηθευτεί λίγο πριν τη σύλληψή του από τον 55χρονο, ο οποίος την είχε προμηθευτεί από τον 76χρονο.

Ακολούθησαν περαιτέρω έρευνες, κατά τις οποίες οι ανωτέρω κατελήφθησαν σε Αθήνα και Πειραιά να κατέχουν, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση σε τρίτους, αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν ναρκωτικές ουσίες (ηρωίνη και κοκαΐνη).

Συνολικά, από την κατοχή των κατηγορουμένων, καθώς και από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και καταστήματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ηρωίνη, βάρους -280 γραμμαρίων,
κοκαΐνη, βάρους -18- γραμμαρίων,
ακατέργαστη κάνναβη, βάρους -51,5- γραμμαρίων,
-36- δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος,
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο,
-4- συσκευές κινητής τηλεφωνίας,
-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
-212- αμφιβόλου γνησιότητας έγγραφα ταυτοπροσωπίας – ταξιδιωτικά έγγραφα (-130- διαβατήρια διαφόρων κρατών, -60- δελτία ταυτοτήτων διαφόρων κρατών, -16- δελτία αδειών διαμονής διαφόρων κρατών και -3- άδειες ικανότητας οδηγήσεως) και
το χρηματικό ποσό των -12.480- ευρώ.
Επισημαίνεται ότι, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους για –κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, παράβαση του Κώδικα Μετανάστευσης, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και πλαστογραφία πιστοποιητικών, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

