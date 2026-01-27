Η τελευταία φωτογραφία των γυναικών που σκοτώθηκαν στο εργοστάσιο στην τραγωδία στα Τρίκαλα

Σύνοψη από το

  • Αγκαλιασμένες και χαμογελαστές στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, φαίνονται οι τρείς από τις πέντε γυναίκες – θύματα της τραγωδίας στα Τρίκαλα, στην τελευταία τους φωτογραφία.
  • Η φωτογραφία, που έμελλε να είναι η τελευταία των άτυχων γυναικών, τραβήχτηκε το προηγούμενο βράδυ. Λόγω της εκδήλωσης, το μισό προσωπικό της νυχτερινής βάρδιας δεν εργάστηκε, αποτρέποντας μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων.
  • Οι πέντε σοροί έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας για ταυτοποίηση μέσω DNA από τους συγγενείς. Η αιτία της φονικής έκρηξης παραμένει ακόμα άγνωστη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται στον τόπο της τραγωδίας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Η τελευταία φωτογραφία των γυναικών που σκοτώθηκαν στο εργοστάσιο στην τραγωδία στα Τρίκαλα

Να διασκεδάζουν αγκαλιασμένες στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας που είχε προηγηθεί του μοιραίου βραδιού που βρήκαν τον θάνατο εν ώρα εργασίας, φαίνονται οι τρείς από τις πέντε γυναίκες – θύματα της τραγωδίας στα Τρίκαλα, που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Γ. Κεφαλογιάννης: Ενδεχομένως την Τρίτη να έχουμε μια πρώτη εικόνα για τα αίτια της έκρηξης στα Τρίκαλα

Το Star δημοσίευσε μια φωτογραφία, που έμελλε να είναι η τελευταία των άτυχων γυναικών, από το προηγούμενο βράδυ, όταν εργαζόμενοι και ιδιοκτησία γιόρταζαν μαζί σε εκδήλωση κοπής της πίτας. Λόγω της εκδήλωσης, το μισό προσωπικό της νυχτερινής βάρδιας δεν εργάστηκε. Αν αυτό δεν είχε συμβεί, στο εργοστάσιο θα βρίσκονταν 30 άνθρωποι την ώρα της έκρηξης που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 3 από τις γυναίκες ήταν από ένα κοντινό χωριό και η τέταρτη φαίνεται να ήταν από τη Φαρκαδόνα. H Έλενα, η Βάσω, η Βούλα, η Αναστασία δούλευαν όλες μαζί σαν ομάδα στην παραγωγή. Είχαν οικογένειες, όνειρα. Πήγαν για μεροκάματο και δεν γύρισαν ποτέ.

Τρίκαλα: Βίντεο ντοκουμέντο με την στιγμή της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» – Τα πρόσωπα της τραγωδίας και οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών

Οι πέντε σοροί που βρέθηκαν πολύ κοντά η μια στην άλλη ενώ ήδη έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, όπου οι συγγενείς δίνουν δείγμα DNA προκειμένου να γίνει επισήμως η ταυτοποίησή τους.

Η αιτία της φονικής έκρηξης παραμένει ακόμα άγνωστη, ενώ αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος, σε στενή συνεργασία με εισαγγελέα βρίσκονται στον τόπο της τραγωδίας από το πρωί και παρακολουθούν τις έρευνες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΙΣΑ: Αύξηση της ιατρικής αμοιβής για τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς

Το συνηθισμένο πρόβλημα στον ύπνο που συνδέεται με 172 ασθένειες – Πώς να προφυλαχθούμε

Συντάξεις: Πόσο βελτιωμένες αναμένονται το 2026, λόγω των αυξήσεων – Οι μεγαλύτερες και οι μικρότερες

Επίδομα παιδιού: Πότε αναμένονται οι αλλαγές για το 2026 – Τι μένει ίδιο

AI: Ολοκληρώστε τις δουλειές σας φωνάζοντας στο τηλέφωνό σας – Πώς λειτουργεί το Todoist Ramble

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
23:53 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Άνδρας παριστάνει τη “χτυπημένη” κόρη ηλικιωμένης – Τη βρίζει και την απειλεί όταν εκείνη δεν “τσιμπάει” ΒΙΝΤΕΟ

Ένας άγνωστος άνδρας προσπάθησε να παραστήσει τηλεφωνικά τη “χτυπημένη” κόρη ηλικιωμένης γυναί...
23:41 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Καθίζηση οδοστρώματος στα Μελίσσια λόγω θραύσης αγωγού – Δείτε φωτογραφίες

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων προχώρησε το απόγευμα της Δευτέρας (26/1) η Αστυνομία ...
23:38 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από την περιοχή του Κορυδαλλού 

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 16χρονης από την περιοχή του Κορυδαλλού, ...
22:47 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Συνελήφθη 48χρονος στον Πειραιά για κατοχή μαρμάρινης αρχαιότητας του 4ου π.Χ. αιώνα

Από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι