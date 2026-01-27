Η τελευταία φωτογραφία των γυναικών που σκοτώθηκαν στο εργοστάσιο στην τραγωδία στα Τρίκαλα

Να διασκεδάζουν αγκαλιασμένες στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας που είχε προηγηθεί του μοιραίου βραδιού που βρήκαν τον θάνατο εν ώρα εργασίας, φαίνονται οι τρείς από τις πέντε γυναίκες – θύματα της τραγωδίας στα Τρίκαλα, που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Το Star δημοσίευσε μια φωτογραφία, που έμελλε να είναι η τελευταία των άτυχων γυναικών, από το προηγούμενο βράδυ, όταν εργαζόμενοι και ιδιοκτησία γιόρταζαν μαζί σε εκδήλωση κοπής της πίτας. Λόγω της εκδήλωσης, το μισό προσωπικό της νυχτερινής βάρδιας δεν εργάστηκε. Αν αυτό δεν είχε συμβεί, στο εργοστάσιο θα βρίσκονταν 30 άνθρωποι την ώρα της έκρηξης που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 3 από τις γυναίκες ήταν από ένα κοντινό χωριό και η τέταρτη φαίνεται να ήταν από τη Φαρκαδόνα. H Έλενα, η Βάσω, η Βούλα, η Αναστασία δούλευαν όλες μαζί σαν ομάδα στην παραγωγή. Είχαν οικογένειες, όνειρα. Πήγαν για μεροκάματο και δεν γύρισαν ποτέ.

Οι πέντε σοροί που βρέθηκαν πολύ κοντά η μια στην άλλη ενώ ήδη έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, όπου οι συγγενείς δίνουν δείγμα DNA προκειμένου να γίνει επισήμως η ταυτοποίησή τους.

Η αιτία της φονικής έκρηξης παραμένει ακόμα άγνωστη, ενώ αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος, σε στενή συνεργασία με εισαγγελέα βρίσκονται στον τόπο της τραγωδίας από το πρωί και παρακολουθούν τις έρευνες.