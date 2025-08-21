Άριελ Κωνσταντινίδη: Το τρυφερό στιγμιότυπο με την νεογέννητη κόρη της

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Άριελ Κωνσταντινίδη
Φωτογραφία: Instagram/arielkonstantinides

Ευτυχισμένες στιγμές ζει εδώ και κάποιες ημέρες η Άριελ Κωνσταντινίδη, ύστερα από την γέννηση του τρίτου της παιδιού. Η γνωστή ηθοποιός έφερε στον κόσμο την κόρη της την Παρασκευή 8 Αυγούστου. Το πρωί της Πέμπτης (21/8) η χαρούμενη μητέρα δημοσίευσε μία νέα φωτογραφία του μωρού της, στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram.

Συγκεκριμένα, η Άριελ Κωνσταντινίδη ανήρτησε με την μορφή του Instagram story, μία φωτογραφία στην οποία βλέπουμε το μωρό ξαπλωμένο πάνω της. Η ηθοποιός δεν δείχνει το προσωπάκι του, όμως φαίνεται το ένα ποδαράκι του και το χεράκι του.

Μάλιστα, στο γλυκό στιγμιότυπο η γάτα της έχει πλησιάσει το νεογέννητο κοριτσάκι και μοιάζει σαν να το μυρίζει.

Άριελ Κωνσταντινίδη

Μιλώντας στην καλοκαιρινή εκπομπή της Ιωάννας Μαλέσκου και του Λάμπρου Κωνσταντάρα, λίγα εικοσιτετράωρα μετά την γέννηση του τρίτου της παιδιού, η Άριελ Κωνσταντινίδη είχε πει: «Είμαστε πολύ καλά, είναι 3 ημερών. Είναι υπέροχα, δεν έχει να κάνει με τη φαντασία, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σπουδαία! Είναι πολύ ωραία».

«Ο λόγος που μίλησα ήταν για να είναι μία έμπνευση και ότι όλα γίνονται, όλα μπορούν να γίνουν, είναι το πώς διαλέγεις να περπατήσεις αυτή τη ζωή. Κυριαρχεί σε εμένα η τόλμη και η θεληματικότητα. Το ψάχνω πάρα πολύ, απ’ όλα τα σημεία, για να βγαίνει μόνο αλήθεια και καλό», είχε προσθέσει.

Ακόμα, είχε εξηγήσει ότι: «Είναι πολύ προσωπικός δρόμος. Δεν είναι ο δικός μου ο δρόμος που θα ακολουθήσει κάποιος άλλος. Εγώ απλώς με τα δικά μου βήματα και το δικό μου αποτέλεσμα, λέω ότι όλα γίνονται. Το θέμα είναι να το θες και να ξέρεις και γιατί το θες. Γιατί άλλο είναι το πείσμα, τα πρέπει, το τι λένε οι άλλοι και άλλο το τι θέλει η καρδιά σου».

«Έχουν ξετρελαθεί. Όμως εξαρχής τους άφηνα ανοιχτό το περιθώριο ότι η οικογένειά μας ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Το είχα πολύ ότι είναι μία εκκρεμότητα για εμένα, για πάρα πολλούς λόγους. Τα παιδιά ήξεραν ότι κάποια στιγμή μπορεί να έχουν κι άλλα αδέλφια. Είναι 8 ετών, συζητάμε πάντα. Ανάλογα με την ηλικία τους, το τι πληροφορία χρειάζεται να τους έρθει», είχε καταλήξει.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέα έρευνα έδειξε ότι η περίμετρος του λαιμού μπορεί να αποκαλύψει τον κίνδυνο για καρδιοπάθειες και διαβήτη – Πώς θα τη με...

Eurostat: 1 στους 5 Έλληνες δεν έχει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα λόγω κόστους-Η αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη

ΑΣΕΠ: Αιτήσεις από 1 Σεπτεμβρίου για κατάταξη υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Κατσαφάδος: Σφιχτό χρονοδιάγραμμα αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους – Αποζημιώσεις και για ενοίκια από τον Οκτώβριο

Τεστ προσωπικότητας: Το μάτι που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πολλά για εσάς

Τι σημαίνει η φράση «μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας» και από πού προέρχεται
περισσότερα
13:03 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Μαρία Αντωνά για Γιώργο Λιάγκα – Αντώνη Ρέμο: «Μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό»

Διακοπές στην Κεφαλονιά κάνουν ο Γιώργος Λιάγκας και ο Αντώνης Ρέμος. Μάλιστα, πριν από λίγες ...
11:58 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Χριστίνα Μπόμπα: Η απάντησή της για τις κρίσεις άγχους – «Αυτό που έκανα τότε…»

Στις ερωτήσεις των ακολούθων της στο Instagram θέλησε να απαντήσει η Χριστίνα Μπόμπα, μέσα από...
11:26 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Πρίγκιπας Φίλιππος: Η ανακούφιση μετά τον γάμο του Χάρι και της Μέγκαν – Νέες αποκαλύψεις για τη στάση του απέναντι τους

Η στιγμή που το ζεύγος πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το 2018 ...
11:09 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Κατερίνα Καραβάτου: Ευχήθηκε συγκινημένη στον Κρατερό Κατσούλη για τα γενέθλιά του – «Να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα…»

Τα γενέθλιά του έχει σήμερα (21/8) ο Κρατερός Κατσούλης. Ο αγαπημένος ηθοποιός και παρουσιαστή...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο