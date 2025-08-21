Άριελ Κωνσταντινίδη: Το τρυφερό στιγμιότυπο με την νεογέννητη κόρη της

Ευτυχισμένες στιγμές ζει εδώ και κάποιες ημέρες η Άριελ Κωνσταντινίδη, ύστερα από την γέννηση του τρίτου της παιδιού. Η γνωστή ηθοποιός έφερε στον κόσμο την κόρη της την Παρασκευή 8 Αυγούστου. Το πρωί της Πέμπτης (21/8) η χαρούμενη μητέρα δημοσίευσε μία νέα φωτογραφία του μωρού της, στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram.

Συγκεκριμένα, η Άριελ Κωνσταντινίδη ανήρτησε με την μορφή του Instagram story, μία φωτογραφία στην οποία βλέπουμε το μωρό ξαπλωμένο πάνω της. Η ηθοποιός δεν δείχνει το προσωπάκι του, όμως φαίνεται το ένα ποδαράκι του και το χεράκι του.

Μάλιστα, στο γλυκό στιγμιότυπο η γάτα της έχει πλησιάσει το νεογέννητο κοριτσάκι και μοιάζει σαν να το μυρίζει.

Μιλώντας στην καλοκαιρινή εκπομπή της Ιωάννας Μαλέσκου και του Λάμπρου Κωνσταντάρα, λίγα εικοσιτετράωρα μετά την γέννηση του τρίτου της παιδιού, η Άριελ Κωνσταντινίδη είχε πει: «Είμαστε πολύ καλά, είναι 3 ημερών. Είναι υπέροχα, δεν έχει να κάνει με τη φαντασία, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σπουδαία! Είναι πολύ ωραία».

«Ο λόγος που μίλησα ήταν για να είναι μία έμπνευση και ότι όλα γίνονται, όλα μπορούν να γίνουν, είναι το πώς διαλέγεις να περπατήσεις αυτή τη ζωή. Κυριαρχεί σε εμένα η τόλμη και η θεληματικότητα. Το ψάχνω πάρα πολύ, απ’ όλα τα σημεία, για να βγαίνει μόνο αλήθεια και καλό», είχε προσθέσει.

Ακόμα, είχε εξηγήσει ότι: «Είναι πολύ προσωπικός δρόμος. Δεν είναι ο δικός μου ο δρόμος που θα ακολουθήσει κάποιος άλλος. Εγώ απλώς με τα δικά μου βήματα και το δικό μου αποτέλεσμα, λέω ότι όλα γίνονται. Το θέμα είναι να το θες και να ξέρεις και γιατί το θες. Γιατί άλλο είναι το πείσμα, τα πρέπει, το τι λένε οι άλλοι και άλλο το τι θέλει η καρδιά σου».

«Έχουν ξετρελαθεί. Όμως εξαρχής τους άφηνα ανοιχτό το περιθώριο ότι η οικογένειά μας ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Το είχα πολύ ότι είναι μία εκκρεμότητα για εμένα, για πάρα πολλούς λόγους. Τα παιδιά ήξεραν ότι κάποια στιγμή μπορεί να έχουν κι άλλα αδέλφια. Είναι 8 ετών, συζητάμε πάντα. Ανάλογα με την ηλικία τους, το τι πληροφορία χρειάζεται να τους έρθει», είχε καταλήξει.