Ζελένσκι: Η αντεπίθεση των ουκρανικών δυνάμεων προκαλεί βαριές απώλειες στη Ρωσία – ΒΙΝΤΕΟ

Οι ουκρανικές δυνάμεις συνέχισαν την αντεπίθεσή τους στην πρώτη γραμμή γύρω από δύο πόλεις στα ανατολικά της χώρας την Παρασκευή (19/9), με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώνει ότι οι ρωσικές δυνάμεις υπέστησαν βαριές απώλειες.

Από την άλλη πλευρά η Ρωσία δήλωσε ότι οι δυνάμεις της κατέλαβαν δύο νέα χωριά κατά την προέλασή τους στην ανατολική και νότια Ουκρανία, ωστόσο το υπουργείο Άμυνας της χώρας δεν έκανε καμία αναφορά στην ουκρανική επίθεση κοντά στις πόλεις Ποκρόβσκ και Ντομπροπίλια.

Ο Ζελένσκι, στo βιντεοσκοπημένο του μήνυμα, ανέφερε ότι η ουκρανική αντεπίθεση ανέτρεψε τα ρωσικά σχέδια για την επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου τους να καταλάβουν το κέντρο Διαχείρισης, Αποθήκευσης και Εφοδιασμού (logistics) του Ποκρόβσκ.

«Εκεί βρισκόταν μία από τις πιο σημαντικές κατευθύνσεις της ρωσικής επίθεσης, και δεν κατάφεραν να ξεκινήσουν μια πλήρη επίθεση εκεί. Ο στρατός μας καταστρέφει τις δυνάμεις τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Οι Ρώσοι έχουν υποστεί σημαντικές απώλειες και το “ταμείο ανταλλαγής” για τη χώρα μας έχει αναπληρωθεί σημαντικά – κάθε μέρα συλλαμβάνονται όλο και περισσότεροι Ρώσοι αιχμάλωτοι». Ο ανώτατος διοικητής της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Σίρσκι έγραψε στο Telegram ότι οι δυνάμεις του προχώρησαν από τρία έως επτά χιλιόμετρα μέσα στις ρωσικές άμυνες.

Στο μήνυμά του ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι οι ουκρανικές δυνάμεις διατηρούσαν τις θέσεις τους γύρω από το Κουπιάνσκ – μια περιοχή της βορειοανατολικής περιοχής του Χαρκόβου που δέχεται ρωσικές επιθέσεις εδώ και μήνες.

Our counteroffensive operation in the Donetsk Region—Pokrovsk and Dobropillia sectors—continues. It was one of the most important axes for the Russians, but they failed to mount a full-scale offensive here. Our army is destroying their forces—inflicting heavy losses, taking POWs. pic.twitter.com/JPbdWhQMNj — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 19, 2025

Την Πέμπτη, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν ανακαταλάβει επτά οικισμούς και 160 τετραγωνικά χιλιόμετρα γύρω από το Ποκρόβσκ και το Ντομπροπίλια από την έναρξη της επιχείρησης. Άλλοι εννέα οικισμοί είχαν «καθαριστεί» από τις εχθρικές δυνάμεις.

Η περιοχή του Ντονέτσκ, την οποία η Μόσχα θέλει να εγκαταλείψει το Κίεβο πριν από οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία, παραμένει το θέατρο των πιο σκληρών μαχών.

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι οι δυνάμεις του κατέλαβαν δύο επιπλέον οικισμούς – τη Μουράβκα, νοτιοδυτικά του Ποκρόβσκ, και τη Νοβοϊβάνιβκα, πιο νοτιοδυτικά στην περιοχή Ζαπορίζια.

Το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού ανέφερε τη Μουράβκα ως έναν από τους πολλούς οικισμούς όπου οι δυνάμεις του είχαν σταματήσει 87 επιθέσεις κοντά στο Ποκρόβσκ.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της διοίκησης που έχει διορίσει η Ρωσία σε περιοχές της περιοχής του Ντόνετσκ που ελέγχονται από τη Μόσχα δήλωσε στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν πλέον τον αποτελεσματικό έλεγχο όλων των δρόμων και άλλων υποδομών γύρω από το Ποκρόφσκ.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις αναφορές από το πεδίο της μάχης από καμία από τις δύο πλευρές.

Πηγή: Reuters