Σοκ στη Βρετανία: Δύο νεκρά παιδιά από την επίθεση με μαχαίρι – Συνελήφθη 17χρονος

Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε έναν 17χρονο ύποπτο μετά από επίθεση με μαχαίρι που άφησε τουλάχιστον 8 άτομα, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, τραυματισμένα στην πόλη Σάουθπορτ στη βορειοδυτική Αγγλία. Η Dave Kitchin, επικεφαλής της υπηρεσίας ασθενοφόρων NWAS, δήλωσε στο BBC ότι «αφαιρέθηκε η ζωή» σε δύο μικρά παιδιά.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι είδαν τραυματιοφορείς να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες σε αιμόφυρτα παιδιά στο σημείο.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ, ένοπλοι αστυνομικοί συνέλαβαν τον ύποπτο και κατέσχεσαν ένα μαχαίρι στο Σάουθπορτ, στα βόρεια του Λίβερπουλ. Οι αρχές δεν θεωρούν ότι το συμβάν σχετίζεται με τρομοκρατική ενέργεια και δεν αναζητούν κανέναν άλλον ύποπτο. Ο συλληφθείς έφηβος κατάγεται από το Μπανκς, ένα χωριό κοντά στο Σάουθπορτ.

«Σε αυτό το πρώιμο στάδιο συνεχίζονται οι έρευνες για να εξακριβώσουμε το κίνητρο αυτού του τραγικού συμβάντος και προτρέπουμε τον κόσμο να μην κάνει εικασίες», ανέφερε η αστυνομία.

UPDATE: A 17-year-old male from #Banks , who was arrested in connection to the stabbing in #Southport today, remains in custody and will be questioned. We can also confirm that the incident is not currently being treated as terror-related. More here: https://t.co/65zkKwWKq2 pic.twitter.com/3Pj8SX8BFd



Η τοπική υπηρεσία ασθενοφόρων ανακοίνωσε ότι οκτώ τραυματίες μεταφέρθηκαν σε τρία διαφορετικά νοσοκομεία, μεταξύ των οποίων είναι και το παιδιατρικό Άλντερ Χέι.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ευχαρίστησε την αστυνομία και τις υπηρεσίες παροχής πρώτων βοηθειών για την ταχύτατη αντίδρασή τους και σημείωσε ότι ενημερώνεται για τις εξελίξεις.

Horrendous and deeply shocking news emerging from Southport. My thoughts are with all those affected.

I would like to thank the police and emergency services for their swift response.

I am being kept updated as the situation develops.

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 29, 2024