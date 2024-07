Επίθεση με μαχαίρι στη Βρετανία: Νεκρό ένα κοριτσάκι – «Ήταν σαν σκηνή από ταινία τρόμου»

Ένα άτομο έχασε τη ζωή του και άλλα 8 άτομα -ανάμεσά τους και παιδιά- τραυματίστηκαν στο Σάουθπορτ του Μέρσεϊσαϊντ, ύστερα από επίθεση με μαχαίρι κατά τη διάρκεια ενός χορευτικού πάρτι με θέμα την Taylor Swift, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της Mirror.

Το Νοσοκομείο Παίδων Alder Hey στο κοντινό Λίβερπουλ χαρακτήρισε «μείζον» το περιστατικό – αν και ο ακριβής αριθμός των παιδιών που νοσηλεύονται παραμένει ασαφής αυτή τη στιγμή.

Υπάρχουν αναφορές ότι «νεαρά κορίτσια» δέχθηκαν επίθεση καθώς παρακολουθούσαν ένα μάθημα χορού στις διακοπές τους. Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων Βορείου Δυτικού Τομέα (NWAS) δήλωσε: «Μέχρι στιγμής, η NWAS έχει περιθάλψει οκτώ ασθενείς με τραύματα από μαχαίρι, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο παίδων Alder Hey, στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Aintree και στο νοσοκομείο Southport and Formby».

Η Daily Mail, αναδημοσιεύοντας τις πληροφορίες της Liverpool Echo, αναφέρει πως το άτομο που έχει χάσει τη ζωή του είναι ένα μικρό κοριτσάκι.

Ένας ιδιοκτήτης τοπικής επιχείρησης, ο οποίος ήταν ένας από τους ανθρώπους που κάλεσαν την αστυνομία, δήλωσε ότι το περιστατικό ήταν σαν «σκηνή από ταινία τρόμου» και πρόσθεσε ότι 6 ή 7 «νεαρά κορίτσια» είχαν μαχαιρωθεί.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Merseyside δήλωσε ότι ένας άνδρας συνελήφθη αφού κλήθηκαν στο ακίνητο στην οδό Hart λίγο πριν από το μεσημέρι.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε «φρικτό και βαθιά σοκαριστικό» το περιστατικό στο Σάουθπορτ.

Horrendous and deeply shocking news emerging from Southport. My thoughts are with all those affected.

I would like to thank the police and emergency services for their swift response.

I am being kept updated as the situation develops.

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 29, 2024