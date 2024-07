Επίθεση με μαχαίρι στη Βρετανία: Πληροφορίες για 8 τραυματίες – Ανάμεσά τους 6 παιδιά

Ένοπλοι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν άνδρα και κατάσχεσαν ένα μαχαίρι μετά την επίθεση στο Σάουθπορτ του Μέρσεϊσαϊντ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, υπάρχουν φόβοι για τουλάχιστον 6 παιδιά με σοβαρά τραύματα, αφού ο άνδρας «μαχαίρωσε πολλούς ανθρώπους σε ένα κλαμπ διακοπών».

Ένα μέλος του προσωπικού στο The Bridge Cafe, που βρίσκεται στη Hart Street, όπου συνέβη το τραγικό συμβάν, δήλωσε στη MailOnline: «Μας είπαν ότι κάποιος μαχαίρωνε παιδιά.»

Southport stabbing: Up to six children feared seriously hurt in horror major incident after knifeman targets holiday club https://t.co/n9QwHyqaBQ pic.twitter.com/aHiimaWqgN — Daily Mail Online (@MailOnline) July 29, 2024

Ο κόσμος έχει ενημερωθεί από τις αστυνομικές αρχές να μην πλησιάσει κοντά στην οδό Hart, αναφέρει το ρεπορτάζ του Sky News. Σημειώνεται επίσης ότι ένα ασθενοφόρο έχει κληθεί και κάνει κύκλους γύρω από την περιοχή ενώ υπάρχουν αναφορές ότι κάποιοι άνθρωποι ακούνε δύο ελικόπτερα.

Armed police detained a man and seized a knife after a stabbing spree left multiple people wounded in Southport, Merseyside. An air ambulance was seen in a nearby car park as emergency services rushed to the scene. #Southport #Stabbing pic.twitter.com/trYP8xpanO — Pakistani Index (@PakistaniIndex) July 29, 2024

Ambulance service responding to reports of ‘multiple stabbings’ in Southport https://t.co/3GZhM0c4dU — Manchester News MEN (@MENnewsdesk) July 29, 2024

Χρήστες του Χ, επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες για τραυματισμένα παιδιά.

Unfortunately it’s very true. I’m in Southport right now and have just watched ambulance crews transfer two small children into medical emergency helicopters.

It’s heartbreaking, and makes you realise how precious life is. — Richard Giles (@SmarthomeGilesy) July 29, 2024

Μέχρι στιγμής, η υπηρεσία ασθενοφόρων NWAS έχει περιθάλψει 8 ανθρώπους με τραύματα από την επίθεση με το μαχαίρι, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Alder Hey Children’s Hospital, στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Aintree και στο νοσοκομείο Southport and Formby.