Πυροσβεστική: 26 εναέρια μέσα και πάνω από 180 πυροσβέστες στην Εύβοια – «Δίνουμε προτεραιότητα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και των οικισμών»

Κατά το τελευταίο 24ωρο, ξέσπασαν 54 αγροτοδασικές πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 43 κατασβέστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με 11 πυρκαγιές, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, πύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης, σε έκτακτη ενημέρωση.

Αναφορικά με την πυρκαγιά στην Εύβοια ο κ. Βαθρακογιάννης σημείωσε ότι εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι στις 3 και 17 λεπτά σε δασική έκταση πλησίον του οικισμού Πετριές, προσθέτοντας ότι έλαβε άμεσα επικίνδυνες διαστάσεις κυρίως εξαιτίας των ισχυρών βόρειων ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

Γι’ αυτό το λόγο, όπως είπε ο κ. Βαθρακογιάννης, χρειάστηκε να εκδοθούν 4 μηνύματα από το 112, αρχικά για την ενημέρωση των κατοίκων πλησίον της περιοχής που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και στη συνέχεια για την απομάκρυνσή τους από τους οικισμούς, Κριεζά, Κοσκινά και Πετριές.

⚠️ Activation of 112 – Emergency Number

📍 #Euboea

🔥 Wildfire in your area

🆘 If you are in the area of #Krieza, evacuate towards #Velos

‼️ Follow the instructions of the Authorities

ℹ️ https://t.co/tg45OiBM77@pyrosvestiki @hellenicpolice https://t.co/tuKugTKpmZ

— 112 Greece (@112Greece) July 29, 2024