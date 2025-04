Σεισμός στην Τουρκία: Σε πάρκα και προαύλια την νύχτα οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης – Πάνω από 120 μετασεισμοί, στους 151 οι τραυματίες – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σε δρόμους, πάρκα, αυλές σχολείων και τζαμιά θα περάσουν την νύχτα οι κάτοικοι στην Κωνσταντινούπολη μετά τον ισχυρό σεισμό 6,2 ρίχτερ που συγκλόνισε την πόλη την Τετάρτη, και τους εκατοντάδες μετασεισμούς που συνεχίζονται. Καθώς σείστηκε ξαφνικά η γη, πάνω από 150 άτομα πήδηξαν από μπαλκόνια και παράθυρα, στον πανικό τους και τραυματίστηκαν.

Τα κτίρια κουνήθηκαν καθώς ο σεισμός με επίκεντρο στην θαλάσσια περιοχής του Μαρμαρά συγκλόνισε τη μεγάλη τουρκική πόλη και τις γύρω κοινότητες, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της Τουρκίας.

Οι κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους και συγκεντρώθηκαν σε πάρκα και άλλοι κάθισαν στα κατώφλια ή στάθηκαν έξω από τα σπίτια τους στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, καθώς οι μετασεισμοί στην ευρωπαϊκή πλευρά της πόλης συνέχισαν να γίνονται αισθητοί. “Ξεκίνησε με μια μεγάλη δόνηση ξαφνικά και την αισθανθήκαμε πολύ έντονα”, δήλωσε η κάτοικος της Κωνσταντινούπολης Neslisah Aygoren, καθισμένη σε ένα πάρκο.

“Έτρεξα κατευθείαν στον σκύλο μου έντρομη, τον αγκάλιασα και περιμέναμε να τελειώσει, ξαπλωμένοι στο έδαφος. Μετά από αυτό, πήραμε τα πράγματά μας και πήγαμε κατευθείαν στο δρόμο”.

Συνολικά 151 άνθρωποι τραυματίστηκαν και έλαβαν νοσοκομειακή περίθαλψη αφού πήδηξαν από κτίρια πανικόβλητοι κατά τη διάρκεια της δόνησης, αλλά κανένας δεν ήταν σε κρίσιμη κατάσταση, ανακοίνωσε το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης. Γνωστοποίησε ακόμη ότι ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο κατέρρευσε στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, αλλά κανείς δεν τραυματίστηκε εκεί, ενώ δεν υπήρξαν ζημιές στις υποδομές ενέργειας ή ύδρευσης στην πόλη των 16 εκατομμυρίων κατοίκων στις ευρωπαϊκές και ασιατικές όχθες του πορθμού του Βοσπόρου.

Πλάνα έδειχναν ανθρώπους να τρέχουν στους δρόμους για να σωθούν. Η αρχική δόνηση φέρεται να διήρκεσε 10 – 30 δευτερόλεπτα. Μέχρι τις 7 το απόγευμα της Τετάρτης, οι μετασεισμοί έως και 4,5 Ρίχτερ ήταν περισσότεροι από 120 μεγέθους .

Μια δημοσιογράφος που έκανε ζωντανή εκπομπή για το CNN Τουρκίας έτρεμε και κρατήθηκε από το γραφείο της καθώς ο σεισμός έγινε αισθητός στα γραφεία της Κωνσταντινούπολης. Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για ζημιές, αλλά οι άνθρωποι εκκένωσαν τα κτίρια καθώς ο σεισμός χτύπησε και ταρακούνησε την πόλη.

Άνθρωποι ανέφεραν ότι αισθάνθηκαν τον σεισμό μέχρι την Ελλάδα, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, με μικρότερη ένταση. Δημοσιογράφοι του AFP στη Σόφια δήλωσαν ότι αισθάνθηκαν δονήσεις.

Η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών και εκτάκτων αναγκών έχει καλέσει τους κατοίκους να μείνουν μακριά από τα κτίρια. Η υπηρεσία καταστροφών της Τουρκίας ανέφερε τρεις ακόμη σεισμούς, όλοι στην περιοχή Buyukcekmece της Κωνσταντινούπολης.

H Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD) είχε ήδη αναφέρει ότι του σεισμού των 6,2 βαθμών προηγήθηκε μια δόνηση μεγέθους 3,9 βαθμών στις 12.13 τοπική ώρα και ότι τον διαδέχθηκε ένας σεισμός μεγέθους 4,4 βαθμών στην περιοχή Buyukcekmece.

Ορισμένοι πολίτες μπήκαν στα σπίτια τους για να καλύψουν τις διάφορες ανάγκες τους, άλλοι συνέχισαν να περιμένουν έξω προληπτικά λόγω των μετασεισμών. Ένα από τα μέρη που συχνά προτιμούν οι πολίτες είναι οι δημόσιοι κήποι, οι οποίοι δημιουργήθηκαν για να χρησιμεύουν ως χώροι συγκέντρωσης σε περιόδους καταστροφών. Οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης, οι οποίοι δεν ήθελαν να μπουν στα σπίτια τους μετά τον σεισμό, πήγαν στους δημόσιους κήπους και στις δύο πλευρές της πόλης και έμειναν εκεί. Τα σχολεία στην Κωνσταντινούπολη θα μείνουν κλειστά την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Οι επιστήμονες σημειώνουν ότι η σεισμική ενέργεια δεν έχει εκτονωθεί και δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο μεγαλύτερου σεισμού, ακόμα και 7,6 ρίχτερ. Ο καθηγητής Λέκκας εκτιμά ότι η σεισμική ακολουθία είναι σε εξέλιξη και είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα. Ο κ. Λέκκας, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε πως αυτό που «έσωσε» την Κωνσταντινούπολη και δεν υπήρξαν τεράστιες υλικές ζημιές, οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είχαμε τη θραύση ολόκληρου του ρήγματος της Ανατολίας – το οποίο έχει μήκος 60 χλμ και μπορεί να δώσει ένα σεισμό της τάξεως των 7,5 Ρίχτερ – αλλά ενός μικρού κομματιού που έδωσε το 6,2.

