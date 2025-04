Βίντεο: Η στιγμή του σεισμού στη θάλασσα του Μαρμαρά

Η ισχυρή δόνηση των 6,2 Ρίχτερ στην Τουρκία, που σημειώθηκε κοντά στην Κωνσταντινούπολη, κατεγράφη και στη θάλασσα του Μαρμαρά, προκαλώντας ένα εντυπωσιακό κύμα την ώρα του σεισμού.

Το βίντεο αποτυπώνει τη στιγμή που η θάλασσα «φουσκώνει» από τη σεισμική δραστηριότητα.

Σε ένα άλλο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, την ώρα που η δημοσιογράφος του CNN Turk μετέδιδε τις εξελίξεις ζωντανά, η γη άρχισε να σείεται, με την κάμερα να καταγράφει τη στιγμή της δόνησης και την αντίδραση της ίδιας στον αέρα.

Turkiye has been hit by three earthquakes within 40 minutes, the strongest reaching 6.2 magnitude, — captured live on CNN Turk. pic.twitter.com/pzbnUMImNZ

— Intel Tower🗽 (@inteltower) April 23, 2025