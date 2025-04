Σεισμός στην Τουρκία: Συνεχείς δονήσεις μετά τα 6,2 Ρίχτερ που «ταρακούνησαν» Κωνσταντινούπολη και Μαρμαρά – Στους δρόμους οι κάτοικοι

Συνεχείς σεισμικές δονήσεις συγκλόνισαν την Τουρκία, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, καταγράφηκαν διαδοχικοί σεισμοί σε περιοχές της Κωνσταντινούπολης και του Μαρμαρά, με τη γη να σείεται αισθητά. Ο πιο ισχυρός σεισμός ήταν αυτός των 6,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε κοντά στην Κωνσταντινούπολη.

Λίγα λεπτά αργότερα, σημειώθηκε νέος σεισμός 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ – υποβαθμίστηκε από την αρχική εκτίμηση των 5,5 Ρίχτερ.

«Δεν υπάρχουν αναφορές για κατάρρευση κτιρίων», δήλωσε στο CNN Turk ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια.

Το τουρκικό υπουργείο Υγείας ανέφερε πως, μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί «αρνητικά συμβάντα στο Κέντρο Έκτακτης Ανάγκης και στα νοσοκομεία», που να σχετίζονται με τις σεισμικές δονήσεις.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 26 χιλιόμετρα νότια της Σηλυβρίας και το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 10 χιλιόμετρα.

Το Γερμανικό Κέντρο Γεωεπιστημονικών Ερευνών (GFZ) ανέφερε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 6 βαθμών.

Όπως μεταδίδει το CNN Turk, σεισμός μεγέθους 3,9 βαθμών σημειώθηκε νωρίτερα ανοιχτά της περιοχής Σηλυβρίας στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με την τουρκική Διεύθυνση Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD).

Λίγο αργότερα, καταγράφηκε ο ισχυρός σεισμός των 6,2 βαθμών κοντά στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε πολλές περιοχές της περιφέρειας του Μαρμαρά.

6.2 Earthquake in Istanbul, Turkey

All networks are currently down, people are scared to go back to their homes

There were 6 stronger aftershocks. pic.twitter.com/dnco5ndj3Z — Disasters Daily (@DisastersAndI) April 23, 2025



Λόγω του σεισμού, παρουσιάζονται προβλήματα στις επικοινωνίες, καθώς οι τηλεφωνικές γραμμές έχουν επιβαρυνθεί από την αυξημένη προσπάθεια των πολιτών να επικοινωνήσουν με τους συγγενείς τους.

6.2 magnitude earthquake strikes Istanbul at 12:49 pm, epicentered in Silivri and felt as far as Eskisehir—citizens rush to streets after tremor pic.twitter.com/032H1UI83L — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) April 23, 2025

Βίντεο μετά τον σεισμό

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον κόσμο να τρέχει στους δρόμους μετά τους σεισμούς.

An earthquake shook #Istanbul a short while ago. pic.twitter.com/Q92Xfy5Y0u — Qusay Noor (@QUSAY_NOOR_) April 23, 2025

Less than 3 hours in Istanbul and we already had an earthquake pic.twitter.com/OJkcuxN2YK — Ari | aricr.sol 🇻🇪 (@AriCR18) April 23, 2025

🧿An Earthquake of 6.2 Magnitude Occurred in Istanbul🧿 pic.twitter.com/2MLG6GZXk1 — ⭐AJDA ENDER JOURNALIST⭐ (@Ajda_Ender) April 23, 2025

Δηλώσεις Ερντογάν και Γερλίκαγια

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, μετά τους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν την Κωνσταντινούπολη σήμερα.

«Μεταφέρω τις ευχές μου για ταχεία ανάρρωση στους πολίτες μας, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, έκανε δήλωση μέσω της πλατφόρμας Χ, για τον σεισμό των 6,2 Ρίχτερ, γράφοντας: «Σεισμός 6,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στη Θάλασσα του Μαρμαρά, στην Κωνσταντινούπολη. Όσον αφορά τον σεισμό που έγινε αισθητός και στις γύρω επαρχίες, η AFAD και όλες οι ομάδες των αρμόδιων οργάνων μας ξεκίνησαν επιτόπιους ελέγχους».

İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6️⃣.2️⃣ büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 23, 2025



Ο Γερλίκαγια μετέφερε τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση στους πολίτες που επλήγησαν από τον σεισμό, λέγοντας: «Ο Θεός να προστατεύει τη χώρα μας και το έθνος μας από καταστροφές».

Ο δήμαρχος του μητροπολιτικού δήμου της Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς, έγραψε στην πλατφόρμα Χ: «Ο σεισμός των 6,2 βαθμών που σημειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη έγινε αισθητός και στην Άγκυρα. Εκφράζω τις καλύτερες ευχές μου σε όλους όσους επλήγησαν από τον σεισμό, ιδιαίτερα στους πολίτες μας στην Κωνσταντινούπολη».

İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem Ankara’da da hissedilmiştir. Başta İstanbul’daki vatandaşlarımız olmak üzere depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 23, 2025

«Κατά τις πρώτες μας επιθεωρήσεις, δεν διαπιστώθηκε καμία ζημιά ή αρνητική κατάσταση στους αυτοκινητόδρομους, τα αεροδρόμια, τα τρένα και τα μετρό μας», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών της Τουρκίας, Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου.

Οι αρχές προειδοποίησαν τους πολίτες να ακολουθήσουν τις επίσημες δηλώσεις και να μην εισέρχονται σε κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές.