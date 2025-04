Τουρκία: Ολλανδός ερευνητής προειδοποιεί – «Η περιοχή μπορεί να παράγει σεισμούς μεγέθους 7 – 7,6 Ρίχτερ»

Ο σεισμός των 6,2 Ρίχτερ που έπληξε τη Τουρκία και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Κωνσταντινούπολη επανέφερε στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τη σεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή του Μαρμαρά.

Ο Ολλανδός ερευνητής και σεισμολόγος Frank Hoogerbeets, γνωστός για τις ανορθόδοξες μεθόδους πρόβλεψης σεισμών, σχολίασε τη δόνηση μέσω ανάρτησής του.

«Ο σεισμός των 6,2 στη Δυτική Τουρκία σημειώθηκε στη Θάλασσα του Μαρμαρά σε βάθος 12 χιλιομέτρων. Η περιοχή μπορεί να παράγει σεισμούς μεγέθους 7,0 – 7,6, όπως το 1509 που έδωσε 7,2 στα ανατολικά και 7,6 το 1766 στα δυτικά αυτής της ζώνης. Ο σημερινός σεισμός είναι ισχυρός και οι μετασεισμοί είναι πιθανοί», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

The Mw 6.2 #earthquake in Western Türkiye occurred in the #Marmara Sea at a depth of 12 km. The region can produce M 7.0 – 7.6 earthquakes, like in 1509 Ms 7.2 to the East and in 1766 Mw 7.6 to the West of this location. Today’s earthquake is strong and aftershocks are possible. pic.twitter.com/FfyTa6mGkZ

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) April 23, 2025