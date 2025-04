Σεισμός στην Τουρκία: Σκηνές πανικού από τα 6,2 Ρίχτερ – 151 τραυματίες, πήδηξαν από παράθυρα και μπαλκόνια για να σωθούν – ΒΙΝΤΕΟ

Περίπου 150 άτομα έχουν τραυματιστεί στην Τουρκία, από τους σεισμούς που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης (23/4) στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης, τα σχολεία της οποίας θα μείνουν κλειστά τις επόμενες δύο ημέρες.

Μετά τον σεισμό των 6,2 βαθμών που σημειώθηκε στα ανοικτά των ακτών της Σηλυβρίας, το γραφείο του Κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι δεν υπήρξαν απώλειες ανθρώπινων ζωών στην πόλη, ωστόσο 151 άνθρωποι πήδηξαν από ύψος, από τα παράθυρα των κτιρίων στα οποία βρίσκονταν και τραυματίστηκαν.

Με βάση την ανακοίνωση οι άνθρωποι φοβήθηκαν και μέσα στον πανικό τους πήδηξαν από τα παράθυρα. Κάποια από τα τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο σεισμός των 6,2 Ρίχτερ είχε διάρκεια 10 δευτερόλεπτα και αυτό μάλλον ενέτεινε τον πανικό.

Ο υπουργός Εθνικής Παιδείας Yusuf Tekin ανακοίνωσε ότι τα σχολεία θα είναι κλειστά για 2 ημέρες. Έτσι, τα σχολεία στην Κωνσταντινούπολη θα είναι κλειστά την Πέμπτη και την Παρασκευή, που σημαίνει ότι θα ανοίξουν πάλι την Δευτέρα.

Η Κωνσταντινούπολη συγκαταλέγεται μεταξύ των πόλεων που κινδυνεύουν από σεισμούς λόγω της θέσης της πάνω στο ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας. Η AFAD Τουρκική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων) ανακοίνωσε επίσημα ότι το μέγεθος του μεγάλου σεισμού είναι 6,2 Ρίχτερ. Το ρήγμα Kumburgaz στα ανοικτά των ακτών του Büyükçekmece βρίσκεται επίσης στο κέντρο του κινδύνου. Οι περιοχές της Κωνσταντινούπολης χωρίζονται σε ομάδες σεισμικού κινδύνου 1ου, 2ου και 3ου βαθμού. Οι αρχές εξέδωσαν χάρτη με τις πόλεις που βρίσκονται στις περιοχές που θεωρούνται πιο επικίνδυνες για σεισμό.

Μετά τον σεισμό των 3,9 βαθμών στα ανοικτά των ακτών της Σηλυβρίας, ένας δεύτερος σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών σημειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Ο υπουργός Εσωτερικών Ali Yerlikaya δήλωσε: “Η AFAD και όλες οι ομάδες των αρμόδιων φορέων μας έχουν ξεκινήσει επιτόπιους ελέγχους σχετικά με τον σεισμό στην Κωνσταντινούπολη που έγινε αισθητός και στις γύρω επαρχίες”.

Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε: “Πριν από λίγο, σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών στην Κωνσταντινούπολη και την περιοχή του Μαρμαρά. Στέλνουμε τις ευχές μας για περαστικά σε όλους τους πολίτες μας που επλήγησαν από τον σεισμό, ιδιαίτερα στους αδελφούς και τις αδελφές μου από την Κωνσταντινούπολη. Όλες οι μονάδες του κράτους μας, ιδίως η AFAD και το Υπουργείο Υγείας μας, βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε επιφυλακή.

Οι προσπάθειές μας για έρευνα και έλεγχο συνεχίζονται σχολαστικά. Παρακολουθούμε επίσης πολύ στενά τη διαδικασία. Πριν έρθω εδώ, έλαβα τις πιο πρόσφατες πληροφορίες από τους φίλους μας υπουργούς, καθώς και από τον πρόεδρο της AFAD και τον κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης. Δόξα τω Θεώ, δεν φαίνεται να υπάρχουν προβλήματα προς το παρόν. Προσεύχομαι στον Θεό να προστατεύσει τη χώρα μας και το έθνος μας από κάθε είδους συμφορές, καταστροφές, ατυχήματα και προβλήματα. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Εύχομαι στο έθνος μας ταχεία ανάρρωση”.

Η AFAD προειδοποίησε: “Μην εισέρχεστε σε κατεστραμμένα κτίρια μετά το σεισμό. Μην βρίσκεστε γύρω από επικίνδυνα κτίρια. Πραγματοποιήστε τις επικοινωνίες σας μέσω SMS και λογισμικού ανταλλαγής μηνυμάτων μέσω του διαδικτύου”. Ο Ali Yerlikaya δήλωσε ότι σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, δεν υπάρχουν αναφορές για κτίρια που κατέρρευσαν.

“Μέχρι στιγμής, κανείς δεν τηλεφώνησε στο 112 και δεν ζήτησε βοήθεια, όπως “το σπίτι ή το κτίριο μας κατέρρευσε””, είπε ο Yerlikaya. Ο ίδιος διευκρίνισε μέσω του λογαριασμού του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: “Ένας σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών σημειώθηκε στο Silivri, στη Θάλασσα του Μαρμαρά, στην Κωνσταντινούπολη. Όλες οι ομάδες της AFAD και των αρμόδιων φορέων μας έχουν ξεκινήσει επιτόπιες σαρώσεις σχετικά με τον σεισμό που έγινε αισθητός και στις γύρω επαρχίες. Δίνω τις καλύτερες ευχές μου στους πολίτες μας που επλήγησαν από τον σεισμό. Είθε ο Αλλάχ να προστατεύει τη χώρα μας και το έθνος μας από τις καταστροφές”.

Ο Yerlikaya έκανε επίσης δηλώσεις σχετικά με τους σεισμούς που σημειώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια ζωντανής εκπομπής στο TRT News μέσω τηλεφώνου. “Συναντηθήκαμε με όλους τους κυβερνήτες μας που αισθάνθηκαν τον σεισμό στον Μαρμαρά. Δόξα τω Θεώ, ούτε αυτοί ούτε ο κυβερνήτης μας της Κωνσταντινούπολης κάλεσαν το Κέντρο Έκτακτης Ανάγκης 112 και ζήτησαν βοήθεια”, είπε.

όπως “το σπίτι ή το κτίριο μας κατέρρευσε”. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι’ αυτό. Είμαστε ευγνώμονες”. Αναφέροντας ότι οι εργασίες μετά τους σεισμούς πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό της AFAD, η Yerlikaya έδωσε πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επαλήθευσης των αναφορών.

6.2 Earthquake in #Istanbul, Turkey All networks are currently down, people are scared to go back to their homes There were 6 stronger aftershocks.#earthquake pic.twitter.com/zaktEnv1Qb

— climatenews (@climatenews__) April 23, 2025