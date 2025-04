Βίντεο: Η στιγμή του σεισμού κατά τη διάρκεια εκπομπής του CNN Turk – Η αντίδραση της παρουσιάστριας

Ισχυρός σεισμός συγκλόνισε την Τουρκία, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε πολλές περιοχές της Κωνσταντινούπολης και του Μαρμαρά.

Ο πιο ισχυρός σεισμός ήταν αυτός των 6,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Λίγα λεπτά αργότερα, σημειώθηκε νέος σεισμός 5 βαθμών.

Οι κάτοικοι βγήκαν έντρομοι στους δρόμους, ενώ σημειώθηκαν προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες.

6.2 magnitude earthquake strikes Istanbul at 12:49 pm, epicentered in Silivri and felt as far as Eskisehir—citizens rush to streets after tremor pic.twitter.com/032H1UI83L

