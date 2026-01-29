Τουρκία: Επιδιώκει ρόλο μεσολαβητή ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη – Στην Άγκυρα αύριο ο Ιρανός ΥΠΕΞ

Σύνοψη από το

  • Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί αναμένεται αύριο στην Τουρκία, η οποία επιθυμεί να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή για την άμβλυνση της έντασης ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον.
  • Ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, θα επαναλάβει ότι η Τουρκία είναι αντίθετη σε οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση κατά του Ιράν. Η Άγκυρα δηλώνει έτοιμη να συμβάλει στην διευθέτηση των εντάσεων μέσω του διαλόγου.
  • Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε χθες ότι οι ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις βρίσκονται «με το δάκτυλο στην σκανδάλη». Εν τω μεταξύ, η Τουρκία φοβάται μαζική ροή προσφύγων σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης και ενισχύει την ασφάλεια στα σύνορά της.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Τουρκία: Επιδιώκει ρόλο μεσολαβητή ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη – Στην Άγκυρα αύριο ο Ιρανός ΥΠΕΞ

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί αναμένεται αύριο στην Τουρκία, η οποία επιθυμεί να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή για την άμβλυνση της έντασης ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον, ανακοινώθηκε σήμερα από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, «θα επαναλάβει ότι η Τουρκία είναι αντίθετη σε οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση κατά του Ιράν επισημαίνοντας τους κινδύνους που θα έθετε μία τέτοια πρωτοβουλία για την περιοχή και τον κόσμο», δήλωσε πηγή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Χακάν Φιντάν προτίθεται να δηλώσει ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλει στην διευθέτηση των εντάσεων μέσω του διαλόγου, σύμφωνα με την πηγή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Χθες, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι οι ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις βρίσκονται «με το δάκτυλο στην σκανδάλη», έτοιμες να απαντήσουν σε κάθε αμερικανική επίθεση. Ωστόσο επανέλαβε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη για μία «δίκαιη» και «ισότιμη» συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Ο Χακάν Φιντάν «συμβούλευσε» χθες τις ΗΠΑ να συνομιλήσουν με την Τεχεράνη λέγοντας ότι μία επίθεση κατά του Ιράν θα ήταν «λάθος».

Υψηλόβαθμος τούρκος αξιωματούχος δήλωσε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη «να ενισχύσει την ασφάλεια στα σύνορά της» με το Ιράν σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης.

Ψηλός τοίχος χωρίζει τις δύο χώρες σε μήκος 380 χιλιομέτρων στην συνοριακή γραμμή μήκους 550 χιλιομέτρων συνολικά που περνά μέσα από χιονισμένες οροσειρές, αλλά, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, το μέτρο αυτό δεν είναι αρκετό.

Ο τοίχος, ενισχυμένος με αγκαθωτό σύρμα και τάφρους όπου ο τουρκικός στρατός περιπολεί 24 ώρες το 24ωρο, κατασκευάσθηκε για να περιορίσει τις διελεύσεις μεταναστών προερχόμενων από το Ιράν και το Αφγανιστάν και την διακίνηση των ναρκωτικών.

Η Τουρκία φοβάται μαζική ροή προσφύγων σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης κατά του Ιράν, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει στείλει πολεμικά πλοία στον Κόλπο προειδοποιώντας ότι «ο χρόνος του ιρανικού καθεστώτος είναι μετρημένος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

