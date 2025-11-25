Ρωσία: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες σε ουκρανικό πλήγμα στο Ροστόφ

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν ύστερα από «μαζικό αεροπορικό πλήγμα» που εξαπέλυσε η Ουκρανία τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, στην πόλη Ταγκανρόγκ, στην περιφέρεια Ροστόφ της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τη δήμαρχο της πόλης στην Αζοφική Θάλασσα, Σβετλάνα Καμπούλοβα, η επίθεση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κατοικημένες και δημόσιες υποδομές. Όπως ανέφερε μέσω Telegram, η επιδρομή έπληξε δύο πολυκατοικίες, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, δύο βιομηχανικές μονάδες και ένα νηπιαγωγείο, προκαλώντας πανικό και υλικές καταστροφές σε ευρύτερη ακτίνα της πόλης.