Κατάρ: Μια κλιμάκωση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν θα ήταν «καταστροφική» για την περιοχή

Το Κατάρ έκρινε σήμερα, Τρίτη, ότι μια κλιμάκωση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν θα ήταν «καταστροφική» για την περιοχή, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ απειλεί με στρατιωτική επέμβαση στη χώρα, που συγκλονίζεται από κινητοποιήσεις.

«Γνωρίζουμε ότι οποιαδήποτε κλιμάκωση (…) θα είχε καταστροφικές συνέπειες στην περιοχή και πέραν αυτής, και θέλουμε ως εκ τούτου να το αποφύγουμε όσο το δυνατόν περισσότερο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Μάτζεντ αλ Ανσάρι σε συνέντευξη Τύπου στη Ντόχα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει παύσει να επισείει την απειλή αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης από τότε που άρχισαν οι διαδηλώσεις, η καταστολή των οποίων έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 600 ανθρώπους, σύμφωνα με μη κυβερνητική οργάνωση. Σήμερα, Τρίτη, με ανάρτησή του κάλεσε τους Ιρανούς «να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις», στους οποίους τόνισε ότι «ακύρωσε όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους, η βοήθεια έρχεται». 

Το Ιράν έχει απειλήσει από την πλευρά του με αντίποινα, βάζοντας στο στόχαστρο στρατιωτικές εγκαταστάσεις και τις θαλάσσιες μεταφορές των ΗΠΑ.

Το Κατάρ φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση της περιοχής. Τον Ιούνιο, στη διάρκεια του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, η Τεχεράνη εξαπέλυσε πυραύλους κατά της βάσης αυτής, σε αντίποινα σε αμερικανική επίθεση κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεών του.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη, τελωνειακές κυρώσεις κατά των εμπορικών εταίρων του Ιράν. Χθες, Δευτέρα, ο Λευκός Οίκος έκρινε ότι η πιθανότητα αεροπορικών πληγμάτων παραμένει στο τραπέζι, αλλά σημείωσε ότι η διπλωματία εξακολουθεί να αποτελεί «την πρώτη επιλογή».

«Είμαστε ακόμη σε ένα στάδιο στο οποίο πιστεύουμε ότι μπορεί να βρεθεί μια διπλωματική λύση», σημείωσε ο εκπρόσωπος αλ Ανσάρι.

«Βρισκόμαστε σε συνομιλίες με όλες τις πλευρές, προφανώς με τους γείτονές μας και τους εταίρους μας στην περιοχή για να καταλήξουμε σε μια διπλωματική λύση», πρόσθεσε.

