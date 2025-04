ΗΠΑ: Η υποβολή αίτησης για άσυλο ενδέχεται να κοστίζει 1000 δολάρια

Ρεπουμπλικάνοι της κάτω Βουλής θέλουν να επιβληθούν κόστη «τουλάχιστον 1.000 δολαρίων» σε κάθε πρόσωπο το οποίο υποβάλλει αίτηση να του χορηγηθεί άσυλο στις ΗΠΑ, αποκαλύπτει κείμενο για τα δημοσιονομικά που είδε το φως της δημοσιότητας χθες Δευτέρα και μοιάζει να εγγράφεται στην ευρύτερη επίθεση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της μετανάστευσης.

Το κείμενο, συνταγμένο από Ρεπουμπλικάνους της επιτροπής δικαστικών υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, είναι μέρος πακέτου προτάσεων για τον προϋπολογισμό του ομοσπονδιακού κράτους που εκκρεμεί να υιοθετηθεί για το οικονομικό έτος 2025.

SCOOP: We have bill text for judiciary’s broad immigration bill that would establish a $1,000 for asylum applicants. It would also kneecap the Federal Trade Commission’s antitrust regulatory power. https://t.co/jj0TJmPwj9

Ο πρόεδρος Τραμπ ασκεί πίεση προκειμένου το Κογκρέσο να κινηθεί με ταχύτητα για την υιοθέτηση του προϋπολογισμού ώστε να χρηματοδοτηθούν εμβληματικά μέτρα της κυβέρνησής του, όπως το πρόγραμμα μαζικών απελάσεων παράτυπων μεταναστών.

Η διαδικασία αίτησης για τη χορήγηση ασύλου, σήμερα δωρεάν, αφορά ανθρώπους που υφίστανται διωγμό, ή έχουν βάσιμους λόγους να φοβούνται πως θα υποστούν διωγμό, εξαιτίας της φυλής, της θρησκείας, της εθνικότητας, του ότι ανήκουν σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα είναι φορείς συγκεκριμένων πολιτικών απόψεων, κατά τη φρασεολογία της αμερικανικής υπηρεσίας μετανάστευσης (USCIS).

Αντίθετα με ανθρώπους που ζητούν να τους αναγνωριστεί η ιδιότητα του πρόσφυγα, οι αιτούντες άσυλο πρέπει να είναι παρόντες όταν υποβάλλεται το αίτημα σε σημείο εισόδου στις ΗΠΑ (αεροδρόμιο ή συνοριακό φυλάκιο κατά κανόνα).

Το ποσό των χιλίων δολαρίων ανά αιτούντα άσυλο μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τον πληθωρισμό, σύμφωνα με την πρόταση των βουλευτών των Ρεπουμπλικάνων.

The leading countries of origin included #Afghanistan – where US$1,000 is the equivalent of two-and-a-half years’ wages – and #Venezuela, where it would take about three months on average to earn that much.#immigrationcrackdown pic.twitter.com/at7gHwE0p0

— Sabria Chowdhury Balland (@sabriaballand) April 28, 2025