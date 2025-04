Κάρλο Αντσελότι: Στον πάγκο της «Σελεσάο» από τον Ιούνιο – Η διάρκεια του συμβολαίου του

Μόνο η επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας του Κάρλο Αντσελότι με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας εκκρεμεί έπειτα από πληροφορίες ότι οι δύο πλευρές τα βρήκαν και θα πορευτούν μαζί, μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Συγκεκριμένα, ο Κάρλο Αντσελότι, αναμένεται να αποχωρήσει μετά το πέρας της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου από τη Ρεάλ Μαδρίτης και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Εθνική Βραζιλίας, όπως αποκάλυψε ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

«Ο Κάρλο Αντσελότι και η Βραζιλία κατέληξαν σε κατ’ αρχήν συμφωνία ώστε ο Ιταλός να γίνει προπονητής της Σελεσάο για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Η προσφορά ισχύει από τον Ιούνιο, ΟΧΙ μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Αντσελότι θα χώριζαν όμορφα με τα επίσημα βήματα που απαιτούνται στη συνέχεια».

Θυμίζουμε πως ο Αντσελότι βρίσκεται στη Ρεάλ Μαδρίτης από το 2021 (δεύτερη θητεία του Ιταλού στον σύλλογο) και έχει κατακτήσει 2 πρωταθλήματα Ισπανίας, ισάριθμα Champions League, και ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ, ένα Copa Del Rey και δύο Supercopa.

