Πορτογαλία: Η ηλεκτροδότηση μπορεί να αποκατασταθεί σε όλη τη χώρα «αυτήν τη νύχτα» – 750.000 νοικοκυριά έχουν ρεύμα

Η ηλεκτροδότηση μπορεί να αποκατασταθεί σε όλη τη χώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας, της Δευτέρας προς Τρίτη, ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας (28/4) αξιωματούχος της διαχειρίστριας εταιρίας του πορτογαλικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας REN, επαναλαμβάνοντας ότι τα αίτια της μεγάλης διακοπής ρεύματος που έπληξε την ιβηρική χερσόνησο παραμένουν άγνωστα.

«Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να ισορροπήσουμε όλο το σύστημα κατά τη διάρκεια αυτής της νύχτας», δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ο διευθυντής της REN Ζοάο Φαρία Κονσεϊσάο.

A massive blackout in Portugal, Spain, parts of France, Germany, Belgium The Netherlands halting critical infrastructure such as Airports, subway systems and disrupting communications. pic.twitter.com/0En440HAC0

