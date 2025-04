Ερυθρά Θάλασσα: Μαχητικό αεροσκάφος έπεσε από το αεροπλανοφόρο Truman των ΗΠΑ και βούλιαξε

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ανακοίνωσε την απώλεια ενός μαχητικού αεροσκάφους, τύπου F/A-18E Super Hornet, σε ένα ασυνήθιστο ατύχημα που σημειώθηκε στο αεροπλανοφόρο USS Harry S. Truman (CVN-75) το οποίο βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη ρυμούλκηση του μαχητικού και είχε ως αποτέλεσμα το F/A-18E να καταλήξει στη θάλασσα μαζί με το όχημα που το ρυμουλκούσε.

Ένας ένστολος τραυματίστηκε ελαφρά, σύμφωνα με την ενημέρωση του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Το αεροπλανοφόρο Τρούμαν συμμετέχει στις επιχειρήσεις εναντίον των ανταρτών Χούθι της Υεμένης.

NEW: An F/A-18 fighter jet rolled off the side of an aircraft carrier and sank to the bottom of the Red Sea, the U.S. Navy announced on Monday.

Read more: https://t.co/NQ5eal3wGN pic.twitter.com/Ok7easNu5Z

— ABC News (@ABC) April 28, 2025