ΗΠΑ: Ένοπλος σε σκάφος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο στην αποβάθρα της Βόρειας Καρολίνας – 3 νεκροί και 8 τραυματίες

Enikos Newsroom

διεθνή

επίθεση ηπα αποβάθρα

Πολυάριθμοι πυροβολισμοί έπεσαν από διερχόμενο σκάφος σε ένα γεμάτο εστιατόριο στην αποβάθρα της Βόρειας Καρολίνας στις ΗΠΑ το βράδυ του Σαββάτου (27/9, σε μια επίθεση που σκότωσε τρεις ανθρώπους και άφησε οκτώ τραυματίες, σύμφωνα με αναφορές.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το άγνωστο σκάφος έφτασε στο εστιατόριο της American Fish Company στο Southport Yacht Basin γύρω στις 9:30 μ.μ. και ο άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον του πλήθους των ανυποψίαστων θαμώνων, σύμφωνα με την Star News.

Στη συνέχεια, το σκάφος απέπλευσε μέσω της ενδοπαραλιακής πλωτής οδού, χωρίς να έχει συλληφθεί κανένας ύποπτος μέχρι τώρα, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Νόα Σάλντο.

 

08:54 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Ουκρανία: Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο και τη Ζαπορίζια – Τουλάχιστον 10 τραυματίες

Η Ρωσία εξαπέλυσε «μαζική» επίθεση στην Ουκρανία τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, σύμφωνα μ...
08:27 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Το Κογκρέσο των ΗΠΑ μπλόκαρε την εξαγωγή κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό Kaan – Τι δήλωσε ο Χακάν Φιντάν

Στο ζήτημα των κινητήρων του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους KAAN, αναφέρθηκε ο Τούρκος υπουργ...
06:48 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Προς κυβερνητικό shutdown οι ΗΠΑ: Έκτακτη συνάντηση Τραμπ με τους Δημοκρατικούς του Κογκρέσσου

Το «κλείσιμο» της αμερικανικής κυβέρνησης είναι προ των πυλών, καθώς την 1η Οκτωβρίου, πρωί Τε...
06:33 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Πολωνία: Κλειστός ο εναέριος χώρος κοντά στο Λούμπλιν και το Ρζεσζόφ λόγω «μη προγραμματισμένης στρατιωτικής δραστηριότητας», σύμφωνα με το Flightradar24

Η Πολωνία έκλεισε τον εναέριο χώρο της κοντά στις πόλεις Λούμπλιν και Ρζεσζόφ, στο νοτιοανατολ...
