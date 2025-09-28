ΗΠΑ: Ένοπλος σε σκάφος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο στην αποβάθρα της Βόρειας Καρολίνας – 3 νεκροί και 8 τραυματίες

Πολυάριθμοι πυροβολισμοί έπεσαν από διερχόμενο σκάφος σε ένα γεμάτο εστιατόριο στην αποβάθρα της Βόρειας Καρολίνας στις ΗΠΑ το βράδυ του Σαββάτου (27/9, σε μια επίθεση που σκότωσε τρεις ανθρώπους και άφησε οκτώ τραυματίες, σύμφωνα με αναφορές.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το άγνωστο σκάφος έφτασε στο εστιατόριο της American Fish Company στο Southport Yacht Basin γύρω στις 9:30 μ.μ. και ο άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον του πλήθους των ανυποψίαστων θαμώνων, σύμφωνα με την Star News.

Στη συνέχεια, το σκάφος απέπλευσε μέσω της ενδοπαραλιακής πλωτής οδού, χωρίς να έχει συλληφθεί κανένας ύποπτος μέχρι τώρα, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Νόα Σάλντο.