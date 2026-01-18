Bloomberg: Εισιτήριο 1 δισ. για τα μόνιμα μέλη του «Συμβούλιου Ειρήνης» για Γάζα βάζει ο Τραμπ – Επιστολή διαμαρτυρίας από Νετανιάχου

Σύνοψη από το

  • Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε τα πρώτα μέλη του «Συμβουλίου Ειρήνης», ενώ για όσους επιθυμούν μονιμότητα το αντίτιμο ανέρχεται σε 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Η τριετής θητεία δεν θα ισχύει για τα Κράτη Μέλη που συνεισφέρουν αυτό το ποσό.
  • Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα υπηρετήσει ως ο πρώτος πρόεδρος του Συμβουλίου Ειρήνης, με ιδρυτικά μέλη να περιλαμβάνουν χώρες όπως η Γαλλία, ο Καναδάς, η Τουρκία και στελέχη όπως ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Τόνι Μπλερ.
  • Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η αποκάλυψη από τον Λευκό Οίκο μιας διεθνούς επιτροπής εποπτείας για τη Γάζα «δεν ήταν συντονισμένη με το Ισραήλ και έρχεται σε αντίθεση με την πολιτική του».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Bloomberg: Εισιτήριο 1 δισ. για τα μόνιμα μέλη του «Συμβούλιου Ειρήνης» για Γάζα βάζει ο Τραμπ – Επιστολή διαμαρτυρίας από Νετανιάχου

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε τα πρώτα μέλη του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα ωστόσο για όσους επιθυμούν μονιμότητα το αντίτιμο ανέρχεται σε 1 δισεκατομμύριο δολάρια, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg που επικαλείται προσχέδιο του «καταστατικού χάρτη».

Τραμπ: Προσκάλεσε την Ελλάδα και την Κύπρο να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ θα υπηρετήσει ως ο πρώτος πρόεδρος του Συμβουλίου Ειρήνης και κάθε κράτος μέλος θα υπηρετεί για θητεία που δεν θα υπερβαίνει τα τρία έτη.

«Η τριετής θητεία μέλους δεν θα ισχύει για τα Κράτη Μέλη που συνεισφέρουν περισσότερα από 1.000.000.000 δολάρια σε μετρητά στο Συμβούλιο Ειρήνης εντός του πρώτου έτους από την έναρξη ισχύος του Χάρτη», αναφέρεται.

Τραμπ: Προσκάλεσε Ερντογάν, Σίσι και Μιλέι να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα – Η επιστολή που έστειλε

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα 25 ιδρυτικά μέλη του συμβουλίου περιλαμβάνονται όλες οι χώρες που συμμετείχαν στην ιστορική τελετή του Σαρμ Ελ Σέιχ, για ειρήνευση στη Γάζα, ανάμεσά τους, η Γαλλία, ο Καναδάς, οι χώρες του Κόλπου και η Τουρκία. ο διευθύνων σύμβουλος της Apollo Global Management Μαρκ Ρόουαν, ο Ισραηλινο-Κύπριος επιχειρηματίας Γιακίρ Γκαμπάι, η πρώην συντονίστρια ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ Σίγκριντ Κάαγκ και ο Βούλγαρος, πρώην απεσταλμένος του ΟΗΕ στη Μέση Ανατολή, Νικολάι Μλαντένοφ.

Ο Λευκός Οίκος ορίζει ότι αρμόδιο μεταπολεμικό όργανο είναι η Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας (NCAG) που ουσιαστικά θα υπάγεται στο Συμβούλιο Ειρήνης με 15 μέλη και επικεφαλής τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Σχεδιασμού της Παλαιστινιακής Αρχής, Ali Shaath.

Κάιρο: Παρουσία του γαμπρού του Τραμπ συνεδρίασε πρώτη φορά η τεχνοκρατική επιτροπή για την ανοικοδόμηση της Γάζας – Ποια η σύνθεση της

Στα ιδρυτικά μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου για τη Γάζα, μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ, τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας Τόνι Μπλερ και τον γαμπρό του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ, συγκαταλέγονται ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελάτι, ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέ Μιλέι αλλά και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

Δυσφορία Νετανιάχου

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η αποκάλυψη από τον Λευκό Οίκο μιας διεθνούς επιτροπής εποπτείας για τη Γάζα «δεν ήταν συντονισμένη με το Ισραήλ και έρχεται σε αντίθεση με την πολιτική του», σύμφωνα με τους Times of Israel.

Ο Νετανιάχου φάνηκε να διαφωνεί με τη σύνθεση ενός νέου οργάνου το οποίο θα περιλαμβάνει ανώτερους αξιωματούχους από το Κατάρ και την Τουρκία – δύο χώρες που έχουν ασκήσει έντονη κριτική σε βάρος του Ισραήλ.

Πηγή: ErtNews

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Heated Rivalry: Ψυχίατρος εξηγεί γιατί πολλές γυναίκες απολαμβάνουν να βλέπουν τον ομοφυλοφιλικό έρωτα στη σειρά-φαινόμενο

Πρωτοποριακή θεραπεία για την τριχόπτωση: Gel με σάκχαρο του DNA βοηθά να ξαναβγούν μαλλιά

Επίδομα θέρμανσης: Στις 29 Μαΐου η επόμενη πληρωμή – Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση

ΔΥΠΑ: Μέσω gov.gr οι αιτήσεις για 10.000 άνεργες μητέρες – Όλες οι λεπτομέρειες για το πρόγραμμα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
04:26 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Νέα τραγωδία στις Άλπεις: Τουλάχιστον 6 νεκροί από χιονοστιβάδες σε Ελβετία και Αυστρία τις τελευταίες δύο μέρες

Τουλάχιστον 6 νεκρούς από χιονοστιβάδες μετρούν οι Άλπεις τις τελευταίες ώρες σε δυστυχήματα σ...
02:41 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν ηγέτη της Αλ Κάιντα κατά τη διάρκεια επιδρομής στη Συρία

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες Σάββατο ότι σκότωσαν «ηγέτη συνδεόμενο με την Αλ ...
01:49 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Κάγια Κάλας: Μόνοι κερδισμένοι οι Κίνα-Ρωσία από τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ

Οι δασμοί που επιβάλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες στους Ευρωπαίους συμμάχους υπονομεύουν τ...
01:36 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Συρία: Ο στρατός πήρε τον έλεγχο του στρατιωτικού αεροδρομίου της Τάκμπα και μεγάλου φράγματος δυτικά της Ράκα

Προελαύνει ο στρατός της Συρίας στα εδάφη που μόλις εγκατέλειψαν οι κουρδικές δυνάμεις. Συγκεκ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι