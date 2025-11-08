Αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ιράν για την απόπειρα δολοφονίας της πρεσβεύτριας του Ισραήλ στο Μεξικό

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατηγόρησαν το Ιράν για την απόπειρα δολοφονίας της πρέσβειρας του Ισραήλ στο Μεξικό, Έινατ Κραντς-Νάιγκερ, σε αυτό που φέρεται να ήταν η τελευταία απόπειρα να μεταφερθεί η σύγκρουση των δύο χωρών σε άλλη περιοχή. Το Ισραήλ ευχαρίστησε τις μεξικανικές αρχές για την αποτροπή της απόπειρας, την οποία περιέγραψε ως μέρος ενός τρομοκρατικού δικτύου που καθοδηγούνταν από το Ιράν.

Αμερικανικές πηγές ανέφεραν ότι η ελίτ της Φρουράς Επαναστατών, η Quds Force, ήταν πίσω από την απόπειρα, η οποία ξεκίνησε στα τέλη του 2024 και ανακόπηκε φέτος. Το σχέδιο φέρεται να περιλάμβανε την πρόσληψη πρακτόρων από την πρεσβεία του Ιράν στη Βενεζουέλα, της οποίας ο αριστερός πρόεδρος, Nicolás Maduro, διατηρεί στρατηγική συμμαχία με την Τεχεράνη.

Ωστόσο, λίγες ώρες μετά την κατηγορία των ΗΠΑ, η Τεχεράνη αντέτεινε, μέσω της πρεσβείας της στο Μεξικό, ότι οι κατηγορίες ήταν «μινδιακό εφεύρημα» και «μέγα ψέμα». «Σκοπός αυτών των κατηγοριών είναι να βλάψουν τις φιλικές και ιστορικές σχέσεις μεταξύ του Μεξικού και του Ιράν», ανέφερε η πρεσβεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τις αμερικανικές δηλώσεις.

Η απόπειρα αυτή έρχεται μετά την επίθεση του Ισραήλ στις 1 Απριλίου 2024 στο συγκρότημα της ιρανικής πρεσβείας στη Δαμασκό, η οποία σκότωσε αρκετούς υψηλόβαθμους αξιωματικούς της Φρουράς Επαναστατών, και ακολούθησε μια σειρά εκτοξεύσεων πυραύλων και drones από το Ιράν κατά του Ισραήλ.

