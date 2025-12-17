Απολαυστικό «Ρουκ…Σουτ» με παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR – ΒΙΝΤΕΟ

Μήτογλου, Καλαϊτζάκης και Κουζέλογλου εναντίον Σορτς, Χολμς και Γιούρτσεβεν

Σε γιορτινό κλίμα μπήκαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, συμμετέχοντας σε ένα διασκεδαστικό παιχνίδι περιγραφής λέξεων.

Ο Μεγάλος Χορηγός της ομάδας, το Πάμε Στοίχημα, διοργάνωσε ένα απολαυστικό…«Ρουκ Σουτ» με πρωταγωνιστές τους Ντίνο Μήτογλου, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και Γιάννη Κουζέλογλου στη μία ομάδα και τους Τι Τζέι ΣορτςΡισόν Χολμς και Ομέρ Γιούρτσεβεν στην άλλη, χαρίζοντας άφθονες στιγμές γέλιου.

Οι αστέρες του Παναθηναϊκού AKTOR βρήκαν εφευρετικούς τρόπους να περιγράψουν λέξεις που σχετίζονται με το άθλημα σε ένα άκρως ανταγωνιστικό παιχνίδι που εξελίχθηκε σε…ντέρμπι.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο ποια ομάδα επικράτησε:

 

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

