Θεσσαλονίκη: Επίθεση αδέσποτου σκύλου σε κάτοικο στον Χορτιάτη – Διακομίστηκε στο νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας κάτοικος περιοχής του Χορτιάτη, στη Θεσσαλονίκη, που δέχτηκε επίθεση από έναν σκύλο αγέλης, πριν από μερικά 24ωρα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για μία αγέλη τριών σκύλων, με ένα από αυτά να εμφανίζει πολύ επιθετική συμπεριφορά.

Όταν κάτοικος του Χορτιάτη περνούσε από το σημείο, του επιτέθηκε το ένα από τα τρία σκυλιά και τον δάγκωσε στο πόδι, με αποτέλεσμα εκείνος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» για τις πρώτες βοήθειες.

Οι κάτοικοι ζητούν να απομακρυνθεί το συγκεκριμένο σκυλί από την περιοχή, ενώ ο δήμος ζητά μεγαλύτερη χρηματοδότηση για το ζήτημα των αδέσποτων ζώων.

Συνολικά, στον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη υπάρχουν 800 αδέσποτα ζώα, τα οποία όμως όλα είναι τσιπαρισμένα και στειρωμένα, ωστόσο, αυτό, που παρατηρείται τελευταία είναι το φαινόμενο της εγκατάλειψης δεσποζόμενων ζώων από τους κατόχους τους.