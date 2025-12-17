Θεσσαλονίκη: Επίθεση αδέσποτου σκύλου σε κάτοικο στον Χορτιάτη – Διακομίστηκε στο νοσοκομείο

Σύνοψη από το

  • Κάτοικος του Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» αφού δέχτηκε επίθεση από αδέσποτο σκύλο αγέλης.
  • Το περιστατικό αφορά επίθεση από ένα από τρία αδέσποτα σκυλιά, με τους κατοίκους να ζητούν την άμεση απομάκρυνση του συγκεκριμένου επιθετικού ζώου από την περιοχή.
  • Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη ζητά μεγαλύτερη χρηματοδότηση για τα 800 αδέσποτα ζώα του, ενώ επισημαίνεται το αυξανόμενο φαινόμενο της εγκατάλειψης δεσποζόμενων ζώων από τους κατόχους τους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας κάτοικος περιοχής του Χορτιάτη, στη Θεσσαλονίκη, που δέχτηκε επίθεση από έναν σκύλο αγέλης, πριν από μερικά 24ωρα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για μία αγέλη τριών σκύλων, με ένα από αυτά να εμφανίζει πολύ επιθετική συμπεριφορά.

Όταν κάτοικος του Χορτιάτη περνούσε από το σημείο, του επιτέθηκε το ένα από τα τρία σκυλιά και τον δάγκωσε στο πόδι, με αποτέλεσμα εκείνος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» για τις πρώτες βοήθειες.

Οι κάτοικοι ζητούν να απομακρυνθεί το συγκεκριμένο σκυλί από την περιοχή, ενώ ο δήμος ζητά μεγαλύτερη χρηματοδότηση για το ζήτημα των αδέσποτων ζώων.

Συνολικά, στον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη υπάρχουν 800 αδέσποτα ζώα, τα οποία όμως όλα είναι τσιπαρισμένα και στειρωμένα, ωστόσο, αυτό, που παρατηρείται τελευταία είναι το φαινόμενο της εγκατάλειψης δεσποζόμενων ζώων από τους κατόχους τους.

17:50 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

17:32 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

17:26 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

17:20 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

