ΥΠΕΞ σε Μίτσκοσκι: «Κάθε προσπάθεια αλλοίωσης της Συμφωνίας των Πρεσπών δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή»

Ξεκάθαρη απάντηση στις δηλώσεις του πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας για την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας έδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών, τονίζοντας ότι η συνταγματική ονομασία του γειτονικού κράτους είναι Βόρεια Μακεδονία και ότι η ευρωπαϊκή πορεία της γειτονικής χώρας εξαρτάται από την απαρέγκλιτη τήρηση των συμφωνηθέντων και τον σεβασμό της αρχής των σχέσεων καλής γειτονίας.

«Υπενθυμίζουμε ότι η συνταγματική ονομασία του γειτονικού κράτους είναι «Βόρεια Μακεδονία», όπως ορίζεται ξεκάθαρα στο άρθρο 1 της Συμφωνίας των Πρεσπών, της οποίας είναι συμβαλλόμενο μέρος», ανέφερε η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ και συνεχίζει:

«Η Συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί τμήμα του Συντάγματος της Βόρειας Μακεδονίας και είναι απόλυτα δεσμευτική και για τις δύο πλευρές τόσο σε διεθνές, όσο και στο εσωτερικό επίπεδο.

Κάθε προσπάθεια παραχάραξης ή αλλοίωσης του περιεχομένου της Συμφωνίας δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή από την ελληνική πλευρά.

Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μέρος του Διεθνούς Δικαίου και η συμμόρφωση ως προς αυτό είναι η βάση της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών και των κρατών», αναφέρει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών και καταλήγει:

«Στις διεθνείς Συνθήκες δεν υπάρχουν de facto καταστάσεις, η εφαρμογή τους είναι ενιαία και καθολική. Η πρόοδος στις διμερείς σχέσεις με τη Βόρεια Μακεδονία και η ομαλή συνέχιση της ευρωπαϊκής πορείας της γείτονος προϋποθέτουν την απαρέγκλιτη τήρηση των συμφωνηθέντων και τον σεβασμό της αρχής των σχέσεων καλής γειτονίας.».

Οι δηλώσεις Μίτσκοσκι

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ έγινε επειδή ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Κρίστιαν Μίτσκοσκι, δήλωσε πως «η κυβέρνηση δεν θα προχωρήσει σε διαδικασία συνταγματικών τροποποιήσεων χωρίς την εκπλήρωση δύο βασικών προϋποθέσεων. Είναι σημαντικό δύο πράγματα να παραμένουν σταθερά και να μην αλλάζουν».

«Πρώτον, πρέπει να έχουμε σαφείς εγγυήσεις από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με τη μορφή συμπερασμάτων, ότι η μακεδονική ταυτότητα και η μακεδονική γλώσσα είναι απαραβίαστες και ότι, όταν η Μακεδονία γίνει μέλος της ΕΕ, η μακεδονική γλώσσα θα είναι επίσημη. Επίσης, η διαδικασία πρέπει να διεξαχθεί με βάση τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, χωρίς νέα διμερή ζητήματα», τόνισε ο Μίτσκοσκι, μιλώντας στο Topic of the Day του TV Sitel και αναφερόμενος κυρίως στις διαφορές που έχουν τα Σκόπια με την Σόφια.

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας πρόσθεσε ότι δεν θα δεχτεί μια διαδικασία χωρίς βεβαιότητα για την επιτυχή κατάληξή της. Η δεύτερη προϋπόθεση, είπε, είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων από τον ανατολικό γείτονα.

«Αν παραδίδουμε τις συνθηκολογήσεις των προηγούμενων πολιτικών, τότε τουλάχιστον ένα πράγμα πρέπει να εκπληρωθεί – η εγγραφή μη κυβερνητικών οργανώσεων, όπως η OMO Ilinden Pirin, σύμφωνα με 14 αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας.

Επίσης ο Μίτσκοσκι, ως φιλοξενούμενος στην κεντρική «Dnevnik» στο Sitel TV, στις 15 Δεκεμβρίου, επιτέθηκε στο κόμμα της αντιπολίτευσης την Σοσιαλδημοκρατική Ένωση, λέγοντας ότι ακόμα και αυτό το κόμμα, «που υπέγραψε συμφωνίες συνθηκολόγησης όπως αυτή των Πρεσπών και δέχτηκε τη συνθηκολόγηση με τη Βουλγαρία, σήμερα είναι οι μεγαλύτεροι πατριώτες. Νομίζεις ότι θα βάλουν στόχο να κατακτήσουν εδάφη. Τα στόματά τους είναι γεμάτα με το Μακεδονία. Δεν έχουν πει ποτέ βόρεια Μακεδονία», είπε.

Αντιθέτως, πρόσθεσε, εμείς έχουμε αποκαταστήσει το όνομα και η Σοσιαλδημοκρατική Ένωση δεν μας εμπιστεύεται επειδή έχουμε υποσχεθεί να ακυρώσουμε την Συμφωνία των Πρεσπών.