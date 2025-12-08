Βαθαίνει το «ρήγμα» Λίβερπουλ και Σαλαχ – Έμεινε εκτός αποστολής για το παιχνίδι με την Ίντερ ο Αιγύπτιος

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Λίβερπουλ, Σαλαχ
πηγή: EPA/ADAM VAUGHAN

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ έμεινε εκτός αποστολής για τον αυριανό (9/12) αγώνα της Λίβερπουλ με την Ίντερ για το Champions League. Ο σύλλογος αποφάσισε να αφήσει εκτός τον Σαλάχ από την ομάδα για μικρό χρονικό διάστημα, μετά από μια εκρηκτική συνέντευξη που έδωσε το Σάββατο, ισχυριζόμενος ότι η Λίβερπουλ τον «πέταξε κάτω από το λεωφορείο».

Όπως αναφέρει το BBC, σύμφωνα με πηγές, ότι η απόφαση ελήφθη με την πλήρη υποστήριξη του Άρνε Σλοτ και ότι είναι προς το συμφέρον όλων των εμπλεκομένων μερών ο Σαλάχ να μείνει για ένα σύντομο χρονικό διάστημα μακριά από την ομάδα.

Ο αποκλεισμός του Μοχάμεντ Σαλάχ απ’ την αποστολή της Λίβερπουλ ενόψει του αγώνα της Τρίτης με την Ίντερ οδήγησε σε… πολιορκία του Άρνε Σλοτ στη συνέντευξη Τύπου από αμέτρητες ερωτήσεις των δημοσιογράφων που ήθελαν να μάθουν το μέλλον μιας σχέσης η οποία φαίνεται πλέον πως έχει διαρραγεί πλήρως, μετά και τις τελευταίες δηλώσεις του Αιγύπτιου σούπερ σταρ.

Ο Ολλανδός τεχνικός τόνισε πως δεν έχει… ιδέα εάν ο Σαλάχ θα ξαναπαίξει για τη Λίβερπουλ κι ανέλυσε τα δεδομένα της όλης κατάστασης.

«Τον έχουμε ενημερώσει ότι δεν ταξιδεύει μαζί μας. Αυτή είναι η μόνη επικοινωνία που έχουμε μαζί του. Πριν από το Σάββατο, οι δυο μας μιλήσαμε πολύ. Άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο. Δεν νιώθω ότι υπάρχει σπασμένη σχέση αλλά έχει το δικαίωμα να νιώθει όπως νιώθει τα πράγματα. Δεν το ένιωσα καθόλου μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, σίγουρα.

Όταν δεν τους βάζεις στο παιχνίδι, συνήθως οι παίκτες δεν συμπαθούν ιδιαίτερα τον προπονητή, αλλά εκείνος έδειξε σεβασμό προς στα μέλη του επιτελείου και στους συμπαίκτες του και προπονήθηκε πολύ σκληρά, οπότε ήμουν έκπληκτος όταν άκουσα ότι έκανε αυτά τα σχόλια.

Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που ένας παίκτης δεν αγωνίζεται. Η αντίδρασή μου σε αυτό είναι επίσης σαφής και γι’ αυτό δεν είναι εδώ απόψε» τόνισε αρχικά ο Σλοτ και πρόσθεσε:

«Ο μόνος που μπορεί να απαντήσει ως προς τον ποιον εννοούσε με τις δηλώσεις του, είναι ο ίδιος ο Μο. Μπορώ να μαντέψω, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό να κάνω αυτή τη στιγμή.

Είναι δύσκολο για μένα να καταλάβω ποιον εννοεί σε αυτή την περίπτωση, για να είμαι ειλικρινής. Πιστεύω ότι υπάρχει πάντα ο δρόμος της επιστροφής για έναν παίκτη. Η αντίδρασή του όταν έμαθε ότι δεν θα είναι στην αποστολή; Σύντομη. Δεν έχω ιδέα για το αν έπαιξε με την Μπράιτον το τελευταίο παιχνίδι του με την Λίβερπουλ, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση τη δεδομένη χρονική στιγμή».

Ο Σλοτ ανέφερε επίσης τους λόγους που άφησε τον Σαλάχ στον πάγκο στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λιντς: «Έχω δοκιμάσει πολλές λύσεις, κάτι που είναι η δουλειά μου. Φαινόμασταν πολύ ευάλωτοι εναντίον της Νότιγχαμ και της Αϊντχόφεν, οπότε αποφάσισα να χρησιμοποιήσω έναν άλλο μέσο εναντίον της Γουέστ Χαμ, όπου πήραμε τη νίκη.

Τον έβαλα στο ημίχρονο εναντίον της Σάντερλαντ και μετά αποφάσισα να παίξω λίγο με ρόμβο εναντίον της Λιντς, θα μπορούσα να είχα βάλει τον Μο στα δεξιά αντί για τον Εκιτικέ». Και κατέληξε: «Δεν νομίζω ότι υπονομεύτηκε η εξουσία μου. Μιλάμε με τον Σαλάχ αλλά δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε πάντα. Μίλησα μαζί του δύο φορές πριν από το παιχνίδι με την Λιντς, μετά από τον αγώνα δεν το έκανα.

Έχει κάθε δικαίωμα να αισθάνεται αυτό που αισθάνεται όμως αν έχει το δικαίωμα να το μοιράζεται με τα μίντια, τότε οφείλουμε να αντιδράσουμε. Δεν έκανε πιο δύσκολη τη δική μου ζωή με όσα είπε, αλλά της ομάδας και του συλλόγου.

Συνήθως είμαι ήρεμος και ευγενικός αλλά αυτό δεν σημαίνει πως είμαι αδύναμος. Όταν ένας παίκτης λέει τέτοια πράγματα, οφείλουμε να αντιδράσουμε ως σύλλογος. Και μπορείτε να δείτε πως δεν είναι εδώ».

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

