Βέροια: Συμβολικός αποκλεισμός και ενίσχυση του μπλόκου της Κουλούρας από αγρότες

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

αγρότες, Βέροια

Σε συμβολικό αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών, διάρκειας δύο ωρών αποφάσισαν να προχωρήσουν και αύριο οι αγρότες στο μπλόκο της Κουλούρας στη σημερινή τους γενική συνέλευση. Ο περιορισμός της κυκλοφορίας στις παρακαμπτήριες οδούς φρενάρει ουσιαστικά τη διέλευση προς τη Βέροια, ιδιαίτερα λόγω του αγροτικού μπλόκου στον κόμβο Νησελίου Ημαθίας, όπου έχει κλείσει επ’ αόριστον το ρεύμα επί της Εγνατίας Οδού και προς την πόλη.

«Αύριο αναμένουμε ενίσχυση του μπλόκου Κουλούρας από συναδέλφους μας από την Αγία Βαρβάρα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Βέροιας, Τάσος Χαλκίδης, προσθέτοντας ότι με την παρουσία τους θα προχωρήσουν σε νέο συμβολικό αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών.

Για την Τετάρτη 10/10 οι συμμετέχοντες στο αγροτικό μπλόκο της Κουλούρας αποφάσισαν μηχανοκίνητη πορεία στο κτίριο του ΕΛΓΑ στη Βέροια, ενώ περαιτέρω δράσεις θα αποφασίζονται καθημερινά στις γενικές συνελεύσεις.

Στη σημερινή τους κινητοποίηση, με συμβολικό αποκλεισμό δύο ωρών των παρακαμπτηρίων οδών από τις 11 το πρωί, συμμετείχαν με ενεργή παρουσία ο Σύλλογος Οδηγών και Ιδιοκτητών Ταξί Βέροιας, οι Αστικές Συγκοινωνίες και το ΚΤΕΛ, ο Σύλλογος Μεταφορών Φορτηγών και ο Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας. Τρία αστικά λεωφορεία, ένα λεωφορείο των ΚΤΕΛ, ένα φορτηγό, πολλά ταξί και μέλη συλλόγων βρέθηκαν σήμερα στον κόμβο της Κουλούρας, στηρίζοντας τα αιτήματα των αγροτών.

21:23 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

