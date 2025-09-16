Παναθηναϊκός: Το «αντίο» του Ρουί Βιτόρια – «Φεύγω με καθαρή συνείδηση έχοντας δώσει τον καλύτερο εαυτό μου»

Ο Ρουί Βιτόρια είπε σήμερα (16/9) το δικό του… δημόσιο «αντίο» στον Παναθηναϊκό, μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram. Μετά την ήττα από την Κηφισιά την περασμένη Κυριακή (14/9) και το τέλος της συνεργασίας με τους «πράσινους», ο Πορτογάλος τεχνικός δήλωσε πως «φεύγω με καθαρή συνείδηση έχοντας δώσει τον καλύτερο εαυτό μου».

Αναλυτικά, ο Ρουί Βιτόρια έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram:

«Ο χρόνος μου στον Παναθηναϊκό έφτασε στο τέλος του. Φεύγω με καθαρή συνείδηση, γνωρίζοντας ότι έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό για αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο σε κάθε στιγμή, ιδιαίτερα στις πιο δύσκολες.

Είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη όλων των παικτών και όλων όσων, πολλοί από αυτούς με διακριτικό τρόπο, δούλεψαν μαζί μου καθημερινά ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας. Πάνω απ’ όλα, ευχαριστώ τους φανταστικούς φιλάθλους για την αγάπη που μου έδειχναν πάντα και για τη συνεχή στήριξη που προσέφεραν στον Παναθηναϊκό. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ και σε αυτή την υπέροχη χώρα για τον τρόπο που με υποδέχθηκε!

Σε όλους εσάς, ένα ειλικρινές ευχαριστώ! Κάποια μέρα, οι δρόμοι μας θα ξανασυναντηθούν».

